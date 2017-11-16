En Derin Denizlerde Dahi Hayvanların Midesinden Plastik Çıktı

– Gittikçe artan plastik kirliliği nedeniyle yeryüzünün en ulaşılamayan noktalarında, deniz ve okyanusların 11 kilometre derininde, gezegenin en derin noktası olan Mariana Çukuru'nda dahi canlıların midelerinden sentetik lifler çıkması bilim insanlarını şaşırttı.



Newcastle Üniversitesi akademisyenleri tarafından yürütülen araştırmada plastik kirliliği konusunda "çok endişe verici bulgular" ortaya çıktı. Araştırma Pasifik Okyanus'unun en derin noktalarında yaşayan hayvanlar üzerinde yapılan araştırmada muhtemelen plastik şişe, ambalaj ve sentetik kıyafetlerden kaynaklanan plastik lifler bulundu.



Araştırmanın başında bulunan Dr. Alan Jamieson, bulguların dehşet verici olduğunu ve plastik kirliliğinin yer yüzünün her köşesine yayıldığını kanıtladığını söyledi ve "Pilastik kirliliği heryere o kadar nüfuz etmiş ki, artık yeryüzünün ne kadar uzak ve ulaşılamayan bir köşesi dahi bundan kaçamıyor" dedi.



Pasifik Okyanusu'nun genelinde, Mariana, Japonya, Izu-Bonin, Peru, Şili, New Hebrides ve Kermadec açıklarında, dünyanın en derin noktası olan Mariana çukuru da dahil, okyanusun derin noktalarında yapılan araştırma hakkında bilgi veren Jamieson şöyle devam etti:



"Denizlerin 11 km derinindeki hayvanlardan bile plastik lifler çıkması sorunun boyutunu ortaya koyuyor. Ayrıca bu bulgulara ulaştığımız yerlerin sayısı da az değil. Birbirinden binlerce kilometre uzak noktalarda aynı bulgulara ulaşmamız bunun bölgesel değil küresel bir sorun olduğunu teyit ediyor."



Bu yılın başlarında bilim insanları dünya çapında musluk sularının yüzde 83'ünde plastik kalıntısı bulmuşken, başka bir araştırma ise kaya tuzu ve balıklarda da plastik bulgularına rastlamıştı. 1950'lerden bu yana insanlığın 8.3 milyar ton plastik ürettiğini belirten bilim insanları bu durumun gezegenin kalıcı olarak kirlenmesi riski oluşturduğunu aktarıyor. (Fotoğraflı) - İstanbul