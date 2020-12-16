En çok tercih edilen tesettür giyim parçaları neler?
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En çok tercih edilen tesettür giyim parçaları neler?

16.12.2020 09:58 | Son Güncelleme: 16.12.2020 10:02
En çok tercih edilen tesettür giyim parçaları neler?

Sezonun trenlerini takip eden tesettür giyim, her zaman en yeni parçaları muhafazar giyimi tercih eden kadınlara sunuyor. Bazı parçalar ise dolaplardan eksik olmuyor. Tesettür giyimin olmazsa olmazları neler? Tesettür tunik modelleri, elbise modelleri neler?

Giyim sektörünün büyük bir parçasını oluşturan tesettür giyim içerisinde birbirinden farklı pek çok model bulunuyor. Sezonun trendlerini takip ederek oluşturulan tesettür giyim parçaları arasında en çok aranan hiç kuşkusuz tunikler oluyor. Elbise modelleri de bu özel parçalardan bir diğeridir.

TESETTÜR TUNİK MODELLERİ

Tesettür giyimde tuniklerin kullanımı oldukça kolay. Tunik modelleri arasından tarzınıza uygun en doğru parçayı seçmek için birçok seçenek yer alıyor. Farklı tunik modelleri ile yapılan kombinler sayesinde yerine göre şık, yerine göre spor olunabilir. Yeni sezon tuniklerde değişik kesimler ve desenler de söz konusu oluyor. Parıltı isteyenlere parlak kumaşlar veya minik detaylar eşlik ederken; minimalliği tercih edenler basic tunikleri kombinlerinde kullanıyor.

En çok tercih edilen tesettür giyim parçaları neler?

Modern minimal çizgiler çerçevesinde üretilen tesettürlü tunikler kullanışlı ve şık parçalardır. Bol kesim de kolaylıkla bulunan tesettür giyim parçaları etek veya pantolonla kombinlenir. Tunik modellerinin uzunlukları diz altı veya diz üstü tunik modelleri bulunmaktadır. Tesettür giyim basic tuniklerin yanı sıra boydan düğmeli, yamalı modeller ön planda.

TESETTÜR ELBİSE MODELLERİ

Tesettür giyimde aranan ölçüleri sunan elbise modelleri arasında çok sayıda alternatif vardır. Yazlık, kışlık elbise modellerinin yanı sıra abiye elbise modelleri de ihtiyaç duyulan parçalar arasında. Elbise kombinlerinde geriye kalan tek şey şal, başörtü veya çanta oluyor. Sosyal hayat, iş hayatı veya özel günlerde tercih edilen elbise modelleri arasında yer alan elbiseler için Qras kadınlarının tercih ettiği ürünleri inceleyebilirsiniz.

En çok tercih edilen tesettür giyim parçaları neler?

GİY ÇIK KAP VE FERACELER

Minimal tesettür giyim kombinleri arasında tercih edilen giy çık parçalar, farklı tarzları ve kolay kombinlenmesi ile sevilen parçalardan biri. Yaz aylarında tercih edilen giy çık parçalar, sezonun öne çıkan kıyafetleri oluyor. Giy çık kap ve feracelerin kombinlenmesi de oldukça kolay. Şal ve aksesuarlarla oldukça kolay kombinlenen bu parçalar yaz sezonunda terlikle, spor ayakkabıyla tercih ediliyor.

En çok tercih edilen tesettür giyim parçaları neler?

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