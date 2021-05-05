En çok satan Star Wars oyunları paylaşıldı!

Pazar araştırma şirketi NPD Group, 4 Mayıs Star Wars Günü "May the 4th" şerefine Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok satış gerçekleştiren Star Wars oyunlarını açıkladı. ABD'de en çok satan Star Wars oyunları listesi!

NPD Group,4 Mayıs Star Wars Günü "May the 4th" için özel bir paylaşım yaptı. Tüm platformlar baz alındığında ABD'de en çok satan Star Wars oyunlarını duyurdu.

Ocak 1995 - Mart 2021 tarihleri arasında tüm platformlarda kutulu ve dijital tüm satışlardan elde edilen gelir miktarına göre ABD'de en çok satan Star Wars oyunu 2015'te piyasaya sürülen Star Wars: Battlefront oldu.

Star Wars: Battlefront'u Star Wars Jedi: Fallen Order ve 2017'de çıkan Star Wars Battlefront II serileri takip etti.

ABD'DE EN ÇOK SATAN STARS WARS OYUNLARI

1. Star Wars: Battlefront (2015)

2. Star Wars Jedi: Fallen Order

3. Star Wars: Battlefront II (2017)

4. LEGO Star Wars: The Complete Saga

5. Star Wars: The Force Unleashed

6. Star Wars: Battlefront II (2005)

7. LEGO Star Wars II: The Original Trilogy

8. LEGO Star Wars

9. Star Wars: Battlefront (2004)

10. Star Wars: Shadows of the Empire