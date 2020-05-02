En Büyük Ozon Tabakası Yavaş Yavaş İyileşiyor
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En Büyük Ozon Tabakası Yavaş Yavaş İyileşiyor

En Büyük Ozon Tabakası Yavaş Yavaş İyileşiyor
02.05.2020 15:32 | Son Güncelleme: 02.05.2020 15:32

Pandemi nedeniyle, neredeyse tüm Dünya'da insanların evlerinde kalmak zorunda olmasını fırsat bilen Dünya, kendini hızla yeniliyor.

Pandemi nedeniyle, neredeyse tüm Dünya'da insanların evlerinde kalmak zorunda olmasını fırsat bilen Dünya, kendini hızla yeniliyor. Geçtiğimiz haftalarda uzmanlar denizlerde oksijen seviyesinin yükseldiğinden, uzun dönemde biyoçeşitlilikte yükselme beklendiğinden söz etmişti. Şimdi ise Kuzey Kutup Dairesi'nin üstünde kalan bölge olarak tanımlanan Arktik üzerinde yer alan Dünya'nın en büyük ozon tabakası deliğinde 1 milyon kare km iyileşme gözlendiği belirtildi.

Bu ayın başında bilim insanları tarafından keşfedilen delik, şimdiye kadar görünen Dünya'nın en büyük ozon tabakası deliği olarak tanımlandı. Deliğin oluşmasının nedeni olarak kuzey kutbunda yaşanan düşük sıcaklıklar gösterildi. Deliğin hava akımlarıyla güneye doğru kayması söz konusu olursa, insanlık için büyük bir tehlike oluşturabileceği söylenmişti.

Ozon Tabakasında Gözlemlenen İyileşmenin Nedeni Zayıflayan Kutup Girdabı

Kopernik Atmosfer İzleme Servisi ve Kopernik İklim Değişikliği Servisi resmi Twitter hesabından paylaşılan bir tweet ile Dünya'nın en büyük ozon tabakası deliğinin 1 milyon kare km kapandığı açıklandı. Uzmanlar deliğin kapanmasının tamamen koronavirüsü salgınına bağlanmaması gerektiğinin altını çizdi. En büyük ozon tabakası deliğinde gözlenen iyileşmenin asıl nedeni olarak kutup bölgelerinde oluşan polar girdabının zayıflaması gösteriliyor.

The unprecedented 2020 northern hemisphere #OzoneHole has come to an end. The #PolarVortex split, allowing #ozone-rich air into the Arctic, closely matching last week's forecast from the #CopernicusAtmosphere Monitoring Service.

More on the NH Ozone hole??https://t.co/Nf6AfjaYRi pic.twitter.com/qVPu70ycn4

— Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) April 23, 2020

Kopernik ECMWF, bu yıl yaşanan kutup girdabının çok güçlü olduğunu ve içerisinde yoğun şekilde soğuk hava kütlesi bulundurduğunu belirtti. Soğuk hava kütlesinin, 1987 Montreal Antlaşması ile insanlar tarafından kullanımı yasaklanan CFC gazları ile etkileşime girerek, ozon tabakasında tahribata neden olduğu belirtildi. Kopernik, kutup girdabında yaşanan zayıflama nedeniyle ozon tabakasında iyileşme görüldüğünü açıkladı.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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