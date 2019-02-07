En Büyük Hayallerimden Biriydi"

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da sahne alan Aleyna Tilki, "'En büyük hayallerimden biri Selda Bağcan ile tanışıp beraber türkü söylemekti. Çok şükür hayallerimden birini daha gerçekleştirdim" dedi.

Whitefest kapsamında Uludağ'da ilk kez sevenleriyle buluşan Aleyna Tilki, programına sevilen parçalarından "Cevapsız Çınlama" ile başladı. Hayranlarından sık sık kendisine eşlik etmesini isteyen genç şarkıcı, gece boyunca sahnede dans etti.

"EN BÜYÜK HAYALLERİMDEN BİRİ GERÇEK OLDU"

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Bostancı Gösteri Merkezi konserinde Selda Bağcan ile düet yapan Aleyna Tilki, "En büyük hayallerimden biri Selda Bağcan ile tanışıp beraber türkü söylemekti. Çok şükür hayallerimden birini daha gerçekleştirdim. Benim için çok özel ve anlamlı bir geceydi"' diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Sahne enerjisiyle bir an bile olsa yerinde duramayan genç şarkıcı, performansı ile hayranlarından tam not aldı. Tilki, Whitefest ziyaretçilerine dillere dolanan "Sen Olsan Bari" şarkısı ile veda ederek alkışlar eşliğinde sahneden indi.

(İHA)

Kaynak: İHA