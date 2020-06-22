"En büyük eroin operasyonu" davasında karar Erzurum Adliyesi'nin dış/genel planı Sanıkların otobüse bindirilmesi Jandarma eşliğinde otobüslerin gidişi Erzurum'da ele geçirilen 1 ton 535 kilogram eroine ilişkin yargılanan 8 sanıktan 7'si, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "uyuşturucu...

Erzurum Adliyesi'nin dış/genel planı

Sanıkların otobüse bindirilmesi

Jandarma eşliğinde otobüslerin gidişi

Erzurum'da ele geçirilen 1 ton 535 kilogram eroine ilişkin yargılanan 8 sanıktan 7'si, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etmek" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 53 yıl 7 günden 140 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Kaynak: AA