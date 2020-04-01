EMUI 10.1 Güncellemesini Alacak Huawei ve Honor Telefonlar Geçtiğimiz hafta Huawei P40 serisi tanıtıldığında EMUI'ın yeni sürümü de duyurulmuştu. Yeni EMUI 10.1, yapay zeka sesli asistan, görüntülü görüşme uygulaması MeeTime, yeni temalar ve geliştirilmiş AoD (Always on Display) özelliği dahil birçok yeni özellik getiriyor.

Geçtiğimiz hafta Huawei P40 serisi tanıtıldığında EMUI'ın yeni sürümü de duyurulmuştu. Yeni EMUI 10.1, yapay zeka sesli asistan, görüntülü görüşme uygulaması MeeTime, yeni temalar ve geliştirilmiş AoD (Always on Display) özelliği dahil birçok yeni özellik getiriyor. Peki, hangi Huawei ve Honor telefonlar EMUI 10.1 güncellemesini alacak?

Huawei P40 serisi EMUI 10.1 yazılımı ile gelecek. Yeni EMUI sürümü ile birçok yenilik geliyor; dolayısıyla mevcut Huawei ve Honor cihaz sahipleri güncellemenin ne zaman sunulacağını merak ediyor. Çinli üretici EMUI 10.1 güncellemesini alacak Huawei ve Honor telefonların listesini yayınladı. Listeye göre Honor cihazları da dahil olmak üzere 36 telefon EMUI 10.1 güncellemesine alacak, bazı Honor telefonlar da Magic UI 3.1 olarak alacak. Aşağıda cihazlar ve güncelleme zaman aralığı paylaşılmıştır:

EMUI 10.1 Alacak Huawei Telefonlar

31 Mart (Kapalı Beta Alımı) - Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS Porsche Design, Mate 20 X 4G, Nova 6, Nova 6 5G ve Nova 6 SE. MatePad Pro, MediaPad M6 10.8, MediaPad M6 8.4 ve MediaPad M6 Turbo Edition modelleri de bugünden başlayarak kapalı beta güncellemesini alacak.

Nisan 2020 Ortası (Açık Beta) - Huawei P30 ve P30 Pro, Mate 30 4G, Mate 30 5G, Mate 30 Pro 4G, Mate 30 Pro 5G, Mate 30 RS Porsche Design.

Nisan 2020 (Kapalı Beta Alımı) - Mate 20 X 5G, Mate Xs, Mate X (Nisan sonunda), Nova 5 Pro (Nisan ortası), Nova 5, Nova 5i Pro, Nova 5z ve Enjoy 10S (Nisan sonu).

EMUI 10.1 Alacak Honor Telefonlar

31 Mart (Açık Beta) - Honor V30, Honor V30 Pro, Honor V20, Magic2, Honor 20 ve Honor 20 Pro.

31 Mart (Kapalı Beta Alımı) - Honor 9x ve Honor 9X Pro.

Nisan Başı (Kapalı Beta Alımı) - Honor 20S

Nisan Sonu (Kapalı Beta Alımı) - Honor 20 Lite