Emşav'dan 168. Mevlit

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilciliği tarafından şehitler için bu ay 168. mevlit okutuldu.



EMŞAV tarafından geleneksel olarak her ayın son haftası şehitler için okutulan mevlidin bu ay 168'incisi gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim okunarak, 12'nci ayda şehit olan polislerden; Yaşar Şen, Süleyman Selçuk, Mustafa Öztür, Abdurahman İspir ve tüm şehitlerin ruhuna hediye edildi.



Anma etkinliklerini 14 yıldır devam ettirdiklerinin altını çizen EMŞAV Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, "EMŞAV olarak aziz şehitlerimiz için 168 aydan beri şehit ailelerimize ve gazilerimizle birlikte şehitlerimizi anma adına program düzenliyoruz. 14 yılı bugün yaptığımız anma ile bitireceğiz. Bu programları her ayın son Cumartesi günü öğle namazını müteakip düzenliyoruz. Bundan sonraki aylarda da bu etkinliklerimizi devam edeceğiz. 12. ay şehitlerimiz Yaşar Şen, Süleyman Selçuk, Mustafa Öztür, Abdurahman İspir ve bütün şehitlerimiz adına dua edip mevlit okuttuk. Bundan sonra da bütün şehitlerimizi anmaya devam edeceğiz" dedi.



Mevlide Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve Türkiye Polis Emeklileri Derneği Samsun Şube Başkanı Sadık Aydın da katıldı. - SAMSUN