Emrullah Omay, arkadaşlarıyla birlikte Hercai'nin setini bastı
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Emrullah Omay, arkadaşlarıyla birlikte Hercai'nin setini bastı

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Magazin

Final öncesi skandalların bitmediği Hercai'nin seti yine karıştı. Dizide yardımcı oyunculuk yapan Emrullah Omay, gerginlik yaşadığı ekibi gece yarısı silahlı bir şekilde seti bastı.

Final kararı alan diziler kervanına eklenen Hercai'de yeni bir skandala daha imza atıldı. Bu hafta final bölümü çekilen sevilen dizide yardımcı oyunculuk yapan Emrullah Omay, arkadaşlarıyla birlikte geldiği sette silah çekti.

GÖREVLİYİ DARP ETMEYE KALKTI

Dün gece yaşanan olayda, çekime gidip yoğun olunan saatlerde oyuncuların arkadaşlarıyla fotoğraf çektirmesini istediği için set ekibiyle gerginlik yaşadığı öne sürülen Emrullah Omay, seti bastı. Arkadaşlarıyla beraber dizinin çekildiği Umut konağın önüne giden Omay, tartıştığı görevliyi darp etmeye kalktı.

Yaşanan olay, araya giren bölgenin ileri gelen hatırlı kişileri sayesinde tatlıya bağlandı.

Emrullah Omay, arkadaşlarıyla birlikte Hercai'nin setini bastı
Sette olay çıkardığı iddia edilen Akın Akınözü'nden açıklama geldi
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Damla Çelikli
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