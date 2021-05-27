Son dakika haberi! Emre Tyler Mays'ı öldüren sanığın cezası onandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Emre Tyler Mays'ı öldüren sanığın cezası onandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... İstinaf Mahkemesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 17 yaşındaki Emre Tyler Mays'ı bıçaklayarak öldüren sanık Akın Kutlu'nun 'çocuğu kasten öldürme' suçundan çarptırıldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

İstinaf Mahkemesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 17 yaşındaki Emre Tyler Mays'ı bıçaklayarak öldüren sanık Akın Kutlu'nun 'çocuğu kasten öldürme' suçundan çarptırıldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisi girişine 7 Ocak 2020 tarihinde saat 02.00 sularından ambulansla getirilen, şarap firması sahibi Figen ve Randolph Mays'ın oğlu Emre Tyler Mays (17), Akın Kutlu (22) tarafından bıçaklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında iddianame hazırlanmış ve Kutlu'nun 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti. İddianamenin gönderildiği İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesince görülen dava, 16 Aralık 2020 tarihinde karara bağlanmıştı. Mays'ı husumetli olduğu kişilerden birine benzediği gerekçesiyle bıçaklayan tutuklu sanık Kutlu, 'çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmış ve cezasında indirim uygulanmamıştı.

Karar İstinaf Mahkemesine taşındı

Sanık avukatı, davanın karara bağlanmasının ardından İstinaf Mahkemesine dilekçe sunarak karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanık avukatının başvurusunu reddetti. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, delil ve belgeler ile gerekçe içeriğine göre inceleme yapıldığının anlatıldığı kararda, ilk derece mahkemesinin kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı belirtildi.

Sanığın savunmasının inandırıcı gerekçelerle reddedildiği vurgulandı

Kararda, sanığın 'çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme' suçunu işlediği, cezayı azaltıcı haksız tahrik ve takdir indirimi nedeni bulunmadığının gerekçesi göstererek açıklandığı ve savunmasının inandırıcı gerekçelerle reddedildiği anlatıldı. Hükümde isabetsizlik görülmediğinin belirtildiği kararda, sanık avukatının hata hükümleri uygulanması ve cezada indirim yapılması yönündeki istinaf nedenlerinin yerinde görülmediği, bu gerekçelerle istinaf başvurusunun reddedildiği vurgulandı. - İSTANBUL

Son dakika haberi! Emre Tyler Mays'ı öldüren sanığın cezası onandı
Son dakika haberi! Emre Tyler Mays'ı öldüren sanığın cezası onandı
Son dakika haberi! Emre Tyler Mays'ı öldüren sanığın cezası onandı
Son dakika haberi! Emre Tyler Mays'ı öldüren sanığın cezası onandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Volkan Bozkır Süleyman Soylu Antony Blinken İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Demet Evgar Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Josef De Souza Lukas Podolski Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Emre Tyler Mays'ı öldüren sanığın cezası onandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 09:40:21. #1.15#

title