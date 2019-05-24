Emre Tezcan'ın İlk Teklisi ''Crazy''

SMM etiketiyle yayınlanacak 3 şarkıdan ilki olan Crazy 24 Mayıs'ta tüm dijital platformlarda dinleyenler ile buluşuyor! Emre Tezcan'a ilk teklisinde Crazy'nin sözlerinin sahibi ve aynı zamanda şarkının yorumcusu olan Grammy ödüllü Tiffany Fred eşlik ediyor.

"Crazy" şarkısı güçlü vokali ve alt yapısıyla, dinleyende dans etme isteği uyandırarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Emre Tezcan-Crazy şarkısı 24 Mayıs'ta SMM etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında!

Kaynak: Bültenler