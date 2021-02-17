Emre "Sterben" Demirci, VCT 1. Hafta'nın en değerli oyuncusu seçildi
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Emre "Sterben" Demirci, VCT 1. Hafta'nın en değerli oyuncusu seçildi

17.02.2021 14:42 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:45
Emre

Emre "Sterben" Demirci, kırdığı rekorlar ile VALORANT dünyasında kendinden bahsettiren isimlerden biri oldu.

VALORANT'ın bugüne kadar yapılmış en prestijli etkinliği VCT'de favori takımlar BBL Esports, Futbolist, Cyber Skull Esports  ve Oxygen Esports adını Playoff'lara yazdırmayı başardı.

4 gün önceki haberimizde de bahsettiğimiz gibi Futbolist takımında oynayan Emre "Sterben" Demirci, Team Aurora'ya karşı 13-0 kazanılan maçta ortalama çatışma skoru rekorunu kırmıştı.

futbolist-valorant-takimi-oyuncusu-sterben-dunya-rekoru-kirdi/

KDA: 31/4/4

Ortalama Çatışma Skoru: 602

Raunt Başına Hasar: 323.6

K/D: 7.75

İstatistikleri ile bir rekora imza atan oyuncu 1. Hafta'nın en değerli oyuncusu(MVP) ödülüne de layık görüldü.

Alican "Karahan" Karahan, Berke "Vlad" Kantürk ve Özgür "Root" Alagül'ün sunumuyla VCT 2. Hafta mücadeleleri, 27 Şubat tarihinde BBL Esports, Futbolist, Cyber Skull Esports  ve Oxygen Esports takımlarının playoff maçları ile devam edecek.

VALORANT Champions Tour Türkiye  turnuvasını Twitch ve Youtube üzerinden izleyebilirsiniz.

Emre "Sterben" Demirci'nin başarısını takdir ediyor, devamını diliyoruz.

Kaynak: Playerbros

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