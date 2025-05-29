Emre Polat kimdir? J.Asb.Kd.Çvş. Emre Polat kaç yaşında, nereli?

Emre Polat kimdir? J.Asb.Kd.Çvş. Emre Polat kaç yaşında, nereli?
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Emre Polat kimdir? sorusu, Ankara'da yaşanan üzücü olayın ardından binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Ankara İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat, bir operasyon sırasında şehit düşerek tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Vatandaşlar, kahraman güvenlik güçlerimizin fedakârlığını bir kez daha derinden hissederken, şehit Emre Polat kimdir? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Emre Polat kimdir? J.Asb.Kd.Çvş. Emre Polat kaç yaşında, nereli?

EMRE POLAT KİMDİR?

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat, Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nda görevliydi. Aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında, eğimli bir arazide düşerek ağır şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kahraman asker, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Emre Polat kimdir? J.Asb.Kd.Çvş. Emre Polat kaç yaşında, nereli?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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