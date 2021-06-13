Emre Onur Kahya kimdir? Emre Onur Kahya kaç yaşında, nereli? Emre Onur Kahya hayatı ve biyografisi!
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Emre Onur Kahya kimdir? Emre Onur Kahya kaç yaşında, nereli? Emre Onur Kahya hayatı ve biyografisi!

Emre Onur Kahya kimdir? Emre Onur Kahya kaç yaşında, nereli? Emre Onur Kahya hayatı ve biyografisi!
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Gündeme dair yorumları ile dikkatleri çeken Emre Onur Kahya izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Emre Onur Kahya kaç yaşında, nereli? Emre Onur Kahya hayatı ve biyografisi! Emre Onur Kahya kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Emre Onur Kahya hakkında araştırmalar yapılıyor. Emre Onur Kahya kimdir? Emre Onur Kahya kaç yaşında, nereli? Emre Onur Kahya hayatı ve biyografisi!

EMRE ONUR KAHYA KİMDİR?

Çalışma Alanları: Matematiksel Fizik, Astronomi, Astrofizik ve Uzay Bilimleri, Yüksek Enerji ve Parçacık Fiziği, Yapay Zeka, Derin Öğrenme

Eğitim Durumu : University Of Florida, (Doktora)

Çalıştığı Birim: Fen-Edebiyat, Fizik Mühendisliği Bölümü

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Emre Onur Kahya kimdir? Emre Onur Kahya kaç yaşında, nereli? Emre Onur Kahya hayatı ve biyografisi! - Haberler
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