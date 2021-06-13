Emre Onur Kahya kimdir? Emre Onur Kahya kaç yaşında, nereli? Emre Onur Kahya hayatı ve biyografisi!
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EMRE ONUR KAHYA KİMDİR?
Çalışma Alanları: Matematiksel Fizik, Astronomi, Astrofizik ve Uzay Bilimleri, Yüksek Enerji ve Parçacık Fiziği, Yapay Zeka, Derin Öğrenme
Eğitim Durumu : University Of Florida, (Doktora)
Çalıştığı Birim: Fen-Edebiyat, Fizik Mühendisliği Bölümü