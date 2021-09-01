Emre Olur kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Emre Olur hakkında araştırmalar yapılıyor. Emre Olur kimdir?

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Emre Olur izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Emre Olur kimdir? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

EMRE OLUR KİMDİR?

Emre Olur, sosyal medya yöneticisi olarak biliniyor. Olur, çeşitli kanallarda yorumcu olarak yer aldı. Beyaz TV'de öncesinde ise Flaş TV'de bazı programlara yorumcu olarak katılmıştır.Emre Olur'un Twitter profilinde Bilgi bilişimci, araştırır ve yazar yazıyor.