Emre Mor hangi takımda? Emre Mor transfer mi oluyor? Emre Mor'un piyasa değeri nedir? Emre Mor kimdir?

Bir dönem Galatasaray'a kiralanan yıldız futbolcu Emre Mor, kulübünün yaptığı açıklamalar sonrası en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Transfer olduğu dönem yeni Messi olarak görülen ancak beklentileri karşılayamayan ve kiralanan yıldız oyuncu ile ilgili internette en çok merak edilen "Emre Mor hangi takımda? Emre Mor transfer mi oluyor? Emre Mor'un piyasa değeri nedir? Emre Mor kimdir?" sorularının cevaplarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Bir dönem Galatasaray'a kiralanan yıldız futbolcu Emre Mor, kulübünün yaptığı açıklamalar sonrası en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Transfer olduğu dönem yeni Messi olarak görülen ancak beklentileri karşılayamayan ve kiralanan yıldız oyuncu ile ilgili internette en çok merak edilen "Emre Mor hangi takımda? Emre Mor transfer mi oluyor? Emre Mor'un piyasa değeri nedir? Emre Mor kimdir?" sorularının cevaplarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

EMRE MOR HANGİ TAKIMDA?

Emre Mor 2017-2018 sezonu başında 13 Milyon Euro'ya İspanya'nın Celta Vigo takımına transfer oldu. Celta Vigo'nun bugüne kadar ödediği en fazla ücret ödediği transfer olarak bilinmekte. Bonservisi hala Celta Vigo kulübünün elinde. Celta Vigo, tecrübelenmesi için öncelikle 1 Ağustos 2019 tarihinde Galatasaray'a kiraladı, 31 Ocak 2020'de Celta Vigo'ya geri dönen Emre 1 Şubat 2020 tarihinde Yunanistan'ın köklü kulübü Olimpiacos takımına kiralandı ve 2019-2020 sezonunu burada bitirdi. 30 Haziran 2020 tarihinde Celta Vigo kulübüne geri dönen oyuncu hala Celta Vigo kulübünde forma giymektedir.

EMRE MOR TRANSFER Mİ OLUYOR?

İspanya'da bekleneni veremeyen ve büyük umutlarla transfer edilen Emre Mor için Celta Vigo kararını verdi.

Marca'nın haberine göre; Emre Mor'un Celta Vigo ile yolu ayrılıyor.

Başkan Carlos Mourinho'nun son kararını verdiği ve Türk asıllı futbolcu için tekliflere açık olduğunu belirtti.

Emre Mor, hazırlık kampındaki kamplarda da yer alamayacak. Futbolcu ve menajerinin de Celta Vigo'da kadro planlamasında yer almadığını kendisinin de bildiği ifade edildi.

EMRE MOR'UN PİYASA DEĞERİ NEDİR?

Milli takımdaki performansıyla birçok büyük kulübün dikkatini çeken Emre Mor ilk önce 9.75 milyon Euro bedel ile Borussia Dortmund'a transfer oldu. Dortmund'da fazla şans bulamayan genç oyuncu 1 yıl sonra 13 milyon Euro bedel ile İspanyol kulübü Celta Vigo'ya transfer oldu. İspanya'da beklentileri karşılayamayan genç yıldız, önce Süper Lig'in dev kulüplerinden Galatasaray'a kiralandı. 6 aylık Türkiye macerasının ardından Celta Vigo'ya geri dönen yıldız, ardından Yunan ekibi Olimpiacos'a kiralandı. Burada da bekleneni veremeyen Emre tekrar kulübü Celta Vigo'ya geri döndü. Celta Vigo'da da kadroda düşünülmeyen oyuncunun şuan ki piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 1.2 milyon euro olarak görülmekte.

EMRE MOR KİMDİR?

Emre Mor 24 Temmuz 1997 yılında; Brønshøj, Danimarka'da doğmuş ve Danimarka'da yetişmiştir. Türk asıllı olan Mor, Türk Milli takımını tercih etmiş ve La Liga takımlarından Celta Vigo'da forma giymektedir.

Emre Mor, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın Brønshøj mahallesinde Türk baba ve Arnavut anneden dünyaya geldi ve büyüdü. Baba tarafından aslen Uşak ili Sivaslı ilçesi'nin Tatar kasabasındandır. Emre Mor Galatasaray'ın destekçisidir. Mor, Danca ve İngilizce biliyor fakat Türkçe bilmemektedir.

Danimarka kariyeri

Mor, futbola 4 yaşında Brønshøj Boldklub'te başladı ve daha sonra U-19 takımına kadar yükseldiği Lyngby'ya transfer oldu. 2014 yılında Fransa takımlarından Saint-Étienne tarafından denenen futbolcu, Ocak 2015'te FC Nordsjælland'a transfer oldu.

28 Kasım 2015'te Randers FC ile oynanan Danimarka Ligi maçında kadroya alınan futbolcu, 84. dakikada oyuna girerek ilk maçına çıkmış oldu. 28 Şubat 2015'te Viborg FF ile oynanan maçta kariyerinin ilk golünü attı. İlk sezonunda 13 maça çıkan futbolcu, sezonu 2 gol ve 2 asistle kapatırken, cezalı olduğu ve millî takıma çağrıldığı zamanlar dışında bütün ikinci yarı maçlarına çıktı.

Borussia Dortmund

7 Haziran 2016 tarihinde 9.75 milyon € bonservis bedeliyle Borussia Dortmund kulübüne transfer olmuştur. Borussia Dortmund takımındaki ilk golünü 17 Eylül 2016 tarihinde Darmstadt kulübüne karşı atmıştır.

Celta Vigo

29 Ağustos 2017'de Mor, İspanyol kulübü Celta Vigo ile anlaştı.

Galatasaray

2019 yaz transfer döneminde Süper Lig takımlarından Galatasaray'la 1 seneliğine kiralık olarak anlaşmaya varmıştır.

Olympiacos

Emre Mor devre arası transfer sezonunun son gününde, 31 Ocak 2020 tarihinde Super League (Yunanistan) takımlarından Olimpiakos ile yarım sezon için sözleşme imzalayarak bu takıma kiralanmıştır.

2020-21

1 sezonu kiralık geçirdikten sonra Celta Vigo'ya geri döndü. 2020-21 sezonundaki ilk lig maçına 12 Eylül'de çıktı. Celta Vigo'da yeniden ilk 11 oyuncusu oldu.

Millî takım kariyeri

Emre, Danimarka'nın genç millî takımlarıyla ile toplamda 22 maça çıkıp 3 de gol atmayı başardı. 2016 yılında Türkiye millî takımını tercih etti. Mart ayında Türkiye U-21 takımıyla ilk maçına çıktı. Mayıs 2016'da Fatih Terim tarafından Fransa'da düzenlenen EURO 2016 aday kadrosuna çağrıldı. 29 Mayıs 2015'te Karadağ ile oynanan hazırlık maçında ilk kez sahaya çıktı. 2 gün sonra ise turnuvaya giden kadroda olacağı açıklandı.

12 Haziran 2016'da Hırvatistan ile oynanan maçta 69. dakikada Cenk Tosun'un yerine oyuna girerek ilk resmi maçına çıktı ve Türkiye'nin Avrupa şampiyonalarında forma giymiş en genç futbolcusu oldu. 21 Haziran 2016'da oynanan Çek Cumhuriyeti maçında ise ilk 11 başlayan futbolcu, ilk golün asistini yaptı. 27 Mart 2017 tarihinde Moldova ile oynanan hazırlık maçında millî takımdaki ilk golünü kaydetmiştir.