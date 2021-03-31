Emre Kınay hakkında skandal açıklama! Şiddet ve taciz iddiaları ağızları açık bıraktı
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Emre Kınay hakkında skandal açıklama! Şiddet ve taciz iddiaları ağızları açık bıraktı

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Emre Kınay ile sosyal medya üzerinden tanıştığını söyleyen Eda Kaçar adlı kadın, katıldığı bir televizyon programında Kınay'ın kendisine hem psikolojik şiddette hem de tacizde bulunduğunu iddia etti. Bu olayın ünlü oyuncunun evinde yaşandığını kaydeden Kaçar, Kınay'ın o sırada alkol da aldığını belirterek kendisini yaşananların ardından evden kovduğunu öne sürdü.

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Ramo'da yer alan Emre Kınay hakkında Söylemezsem Olmaz programında bomba bir iddia ortaya atıldı.

Canlı yayına telefonla bağlanan Eda Kaçar adlı kadın, Kınay ile önce sosyal medya üzerinden mesajlaştığını ardından ise telefon üzerinden iletişime geçtiklerini söyledi. Üç ay boyunca ünlü oyuncu ile konuştuklarını kaydeden Kaçar, ''3 ay gibi bir süre konuştuk, her gün görüntülü. Benim pazar günü doğum günüm vardı. Pazartesi günü görüntülü konuştuğumuzda doğum günümü kutlamak istediğini söyledi, ısrar etti. O gece gittim çünkü sabah seti vardı. Zaten çok müsait bir insan değil. Gece gitmemin sebebi buydu planlı bir şey değil.'' dedi.

Emre Kınay hakkında skandal açıklama! Şiddet ve taciz iddiaları ağızları açık bıraktı

"ALKOL İÇİYORDU, ŞİDDET GÖRDÜM"

Programda o gece gittiği Kınay'ın evinde aralarında bir şey geçmediğini kaydeden Eda Kaçar, "Eve doğum günümü kutlamak için gittim. Sakin konuşuyorduk, hiçbir şey yoktu ortada. Alkol içiyordu. Psikolojik olarak şiddet gördüm. Sakin sakin konuşurken telefonuma arkadaş gruplarından mesajlar geldi. Gereksiz tepki gösterdi telefonumu falan istedi. Anlayamadım bir anda çok agresifleşti korktum. Sonra sözlü hakaret ve sözlü taciz etmeye başladı. Ben çıkmak istedim sonra o da evden kovdu.'' ifadesinde bulundu.

Emre Kınay hakkında skandal açıklama! Şiddet ve taciz iddiaları ağızları açık bıraktı

"DARP ETTİ, TACİZ ETTİ DERDİM"

Eda Kaçar, sözlerini "Sosyal medyada olan paylaşımları, kadınlara yönelik farkındalıkları samimi geldi. Eğer konu haber olsaydı darp etti, taciz etti derdim. Böyle paylaşımlar yapıyor ama hayatındaki kadınlara böyle davranıyor. Ben bunun duyulmasını istedim" şeklinde sonlandırdı. Öte yandan Kınay'dan bu iddiaların ardından herhangi bir bir açıklama gelmedi.

Emre Kınay hakkında skandal açıklama! Şiddet ve taciz iddiaları ağızları açık bıraktı
Damla Çelikli
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