Emre Kaya, Merve Boluğur hakkında sessizliğini korudu

Geçtiğimiz günlerde oyuncu Merve Boluğur ile bir mekanda görüntülenen Emre Kaya, konuya ilişkin sessizliğini koruyor. Kaya'nın yakın çevresinden gelen bilgilere göre, özel yaşantısından çok sanatı ile gündemde kalmayı tercih ettiği ve bu yüzden sessizliğini koruduğu bildirildi.

Son şarkısı 'Tebessüm' ile dijital mecralarda en çok dinlenenler arasına giren Emre Kaya, hazırlıklarını sürdürdüğü 'Usta Şarkılar' albümüne 'aşk molası' verdi. Emre Kaya'nın arabesk albümünde, Orhan Gencebay'dan Müslüm Gürses'e, Yıldız Tilbe'den Kibariye, İbrahim Tatlıses ve 'Yaşayan Efsane' diye tanımladığı Hakan Altun'a kadar arabesk müziğin duayenlerinin seslendirdiği birbirinden değerli eserler yer alıyor.

TEK SÖZ ETMİYOR

Emre Kaya, 'Usta Şarkılar' albümü için geriye sayımın başladığını bildirdi. Magazin gündemine düşen aşk söylentileri hakkında ise açıklama yapmadı.

Geçtiğimiz günlerde oyuncu Merve Boluğur ile bir mekanda görüntülenen Emre Kaya, konuya ilişkin açıklama yapmadı.