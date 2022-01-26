Emre Kaya, Merve Boluğur hakkında sessizliğini korudu - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emre Kaya, Merve Boluğur hakkında sessizliğini korudu

Emre Kaya, Merve Boluğur hakkında sessizliğini korudu

Geçtiğimiz günlerde oyuncu Merve Boluğur ile bir mekanda görüntülenen Emre Kaya, konuya ilişkin sessizliğini koruyor.

Geçtiğimiz günlerde oyuncu Merve Boluğur ile bir mekanda görüntülenen Emre Kaya,  konuya ilişkin sessizliğini koruyor. Kaya'nın yakın çevresinden gelen bilgilere göre, özel yaşantısından çok sanatı ile gündemde kalmayı tercih ettiği ve bu yüzden sessizliğini koruduğu bildirildi.

Son şarkısı 'Tebessüm' ile dijital mecralarda en çok dinlenenler arasına giren Emre Kaya, hazırlıklarını sürdürdüğü 'Usta Şarkılar' albümüne 'aşk molası' verdi. Emre Kaya'nın arabesk albümünde, Orhan Gencebay'dan Müslüm Gürses'e, Yıldız Tilbe'den Kibariye, İbrahim Tatlıses ve 'Yaşayan Efsane' diye tanımladığı Hakan Altun'a kadar arabesk müziğin duayenlerinin seslendirdiği birbirinden değerli eserler yer alıyor.

TEK SÖZ ETMİYOR

Emre Kaya, 'Usta Şarkılar' albümü için geriye sayımın başladığını bildirdi. Magazin gündemine düşen aşk söylentileri hakkında ise açıklama yapmadı.

Geçtiğimiz günlerde oyuncu Merve Boluğur ile bir mekanda görüntülenen Emre Kaya, konuya ilişkin açıklama yapmadı.


Emre Kaya, Merve Boluğur hakkında sessizliğini korudu

Demirören Haber Ajansı - Magazin Haberleri

Merve Boluğur, Emre Kaya, Magazin, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title