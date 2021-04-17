Emre Dorman kimdir? Emre Dorman kaç yaşında, nereli? Emre Dorman hayatı ve biyografisi!
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Emre Dorman kimdir? Emre Dorman kaç yaşında, nereli? Emre Dorman hayatı ve biyografisi!

Emre Dorman kimdir? Emre Dorman kaç yaşında, nereli? Emre Dorman hayatı ve biyografisi!
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Dini konulara dair yorumları ile dikkatleri çeken Emre Dorman izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Emre Dorman kaç yaşında, nereli? Emre Dorman hayatı ve biyografisi! Emre Dorman kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Emre Dorman hakkında araştırmalar yapılıyor. Emre Dorman kimdir? Emre Dorman kaç yaşında, nereli? Emre Dorman hayatı ve biyografisi!

EMRE DORMAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 23 Mart 1979

Kaç yaşında: 42yaşında

Nereli:İstanbul

Emre Dorman, Acıbadem Üniversitesi'nde öğretim üyesidir. Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Kelâm Bilim Dalı'nda hazırladığı Tanrı'nın Varlığının Kanıtlanmasında Kullanılan Modern Deliller: İnsancı İlke Örneği başlıklı tezi ile yüksek lisans, Deizm ve Eleştirisi: Tarihsel ve Teolojik Bir Yaklaşım başlıklı tezi ile de doktora çalışmasını tamamladı. Felsefe ve Din Bilimleri alanında doçent oldu.

Emre Dorman, Acıbadem Üniversitesi'nde Felsefeye Giriş, Din Felsefesi ve İslam Felsefesi, Bahçeşehir Üniversitesi'nde ise İslâm Felsefesi ve Din Felsefesi dersleri vermekte, teoloji, felsefe ve din-bilim ilişkisi alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

İnsanlar Uyurlar Ölünce Uyanırlar (İstanbul Yayınevi 2011), Kur'ân-ı Kerîm'deki Temel Emirler ve Yasaklar (İstanbul Yayınevi 2011) Modern Bilim: "Tanrı Var" (İstanbul Yayınevi 2011) People Are Asleep They Wake Up When They Die (İngilizce/İstanbul Yayınevi 2012) Duanız Olmasa Ne Öneminiz Var? (İstanbul Yayınevi 2013), Dini Konularda Kendini Kandırmanın 40 Yolu (İstanbul Yayınevi 2014), Din Neden Gereklidir? (İstanbul Yayınevi 2015), Allah'a Öğretilen Din (İstanbul Yayınevi 2016), Allah'ın Parmak İzi (Destek Yayınları 2016), Kendini Kınayan Nefis (Destek Yayınları 2017/İstanbul Yayınevi 2021), İslam Ne Değildir (İstanbul Yayınevi 2018), Ayetler ve Dualar ile Allah'ın Rahmeti (Destek Yayınları 2019), Teolojik ve Felsefi Açıdan Din Ahlak İlişkisi (İstanbul Yayınevi 2019), Teolojik ve Felsefi Açıdan Din Bilim İlişkisi (İstanbul Yayınevi 2019), 101 Soruda Kur'an: Dini Konularda En Çok Merak Edilen Sorular (İstanbul Yayınevi 2020) isimli kitapları yayımlanmıştır..

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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