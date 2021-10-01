Barcelona, Kayserispor'dan kadrosuna kattığı 17 yaşındaki Emre Demir'in transferini "Geleceği parlak Türk yetenek" şeklinde duyurdu. Barcelona'nın Türkçe sosyal medya hesabı ise genç yıldızın serbest kalma bedelinin 400 milyon euro olduğunu açıkladı. Emre Demir kimdir, (Barcenola) Emre Demir kaç yaşında, mevkisi ne, bonservisi ne kadar?

EMRE DEMİR KİMDİR?

Doğum tarihi: 15 Ocak 2004

Kaç yaşında: 17 yıl yaşında

Mersin Boy: 1,76 m Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Kilo: 67 kg

Emre Demir (d. 15 Ocak 2004, Mersin) on numara mevkisinde oynayan Türk futbolcudur. La Liga 2 takımlarından FC Barcelona B'de forma giymektedir.

Futbola doğduğu şehrin takımı olan Mersin İdman Yurdu'nda henüz 6 yaşındayken başladı, 2 yıl sonra Kayserispor'a transfer oldu. Genç bir yetenek olarak Barcelona ve Paris Saint-Germain tarafından denendi.

18 Ocak 2019'da henüz 15 yaşındayken Kayserispor'la profesyonel sözleşme imzaladı. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

23 Eylül 2021'de Barcelona, Demir'in transferi için 2 milyon avro ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı. Transfer 2022 yazında gerçekleşecek. 5 yıllık sözleşme imzalayan oyuncunun serbest kalma bedeli 400 milyon avro. Emre, ilk olarak kulübün B takımında oynayacak.

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