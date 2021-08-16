Emre Bol sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? Emre Bol kalp krizi mi geçirdi? Emre Bol hangi kanalda çalışıyor?

Son dakika gelen haberlere göre Emre Bol, tv100'de yayınlanan VAR Odası programında kalp krizi geçirdi. Bunun ardından futbol severler Emre Bol'un sağlık durumunu merak etti. Peki, Emre Bol kalp krizi mi geçirdi, sağlık durumu nasıldır? Spor yorumcusu Emre Bol hangi kanalda çalışıyor? İşte detaylar...

Spor yorumcusu Emre Bol, tv100'de yayınlanan VAR Odası programında fenalaşarak yayından ayrıldı. Yorumcu Bişar Özbey, o esnada Bülent Uslu ile diyalog halinde olan Ertem Şener'e durumu anlattı. Deniz Ateş Bitnel de konuk odasında Emre Bol'a ilk müdahaleyi yaptı. Peki, Emre Bol sağlık durumu nasıl? Emre Bol kalp krizi mi geçirdi? Emre Bol hangi kanalda çalışıyor? Emre Bol iyileşti mi?

EMRE BOL KALP KRİZİ Mİ GEÇİRDİ?

Spor yorumcusu Emre Bol, tv100'de yayınlanan VAR Odası programında kalp krizi geçirdi. Emre Bol'a ilk müdahaleyi yorumcu arkadaşı, eski FIFA hakemi Deniz Ateş Bitnel yaptı. O esnada Bülent Uslu ile diyalog halinde olan Şener, olayın ciddi olduğunu öğrendikten sonra yayına ara verdi.

Haberi alan Ertem Şener, bir anda buz kesti. Bişar Özbey'e, "Şaka yapıyorsun değil mi?" diye sordu. Özbey durumun ciddi olduğunu söyledi ve programa ara verildi.

EMRE BOL SAĞLIK DURUMU NASIL, İYİLEŞTİ Mİ?

Yoğun bakıma alınan Emre Bol'a stent takıldığı belirtildi. Ertem Şener ve Deniz Ateş Bitnel sabah yaptığı paylaşımlarda Emre Bol'un durumunun iyi olduğunu bildirdi.

EMRE BOL KİMDİR?

Emre Bol aslen Rizelidir. Türkiye Gazetesi'nde muhabirlik ve yazarlık görevlerinde bulunmuştur.

Emre Bol 2009'da Atv medya grubuna geçmiştir. Fotomaç'ta yazılar yazmakta ve spor programlarında değerlendirmeler yapmaktadır. Emre Bol'un Fenerbahçe taraftarı olduğu da bilinmektedir.

Emre Bol ASpor'da spor yorumculuğu yapmıştır. Emre Bol tv100'de yayınlanan VAR Odası programında spor yorumculuğu yapmaktadır.