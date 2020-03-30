Emre Aydın'dan Akustik Cover! 2006 yılında çıkardığı Afilli Yalnızlık albümünün sevilen şarkılarından olan "Ve Gülümse Şimdi"yi akustik olarak yorumlayan Emre Aydın, şarkısını sevenlerinin beğenisine yeniden sundu.

Kenan Haliloğlu'nun yönetmenliğinde Almanya'da çekilen klibin teması eskiye olan özlemi anlatıyor. Klipte aslında kendisinin de sahnelerinin olacağını fakat dünyanın ve ülkenin durumundan dolayı çekimleri gerçekleştiremediklerini söyleyen Emre Aydın, sevenlerine aynı zamanda hastalandığının bilgisini de verdi.

Emre AYDIN'DAN MESAJ VAR :

Hasta Olduk, İhtiyacı Olanlar İçin Hastaneye Gitmedik

Geçtiğimiz günlerde eşi Eda Aydın ile evde kaldıkları sürede hafif bir rahatsızlık geçirdiklerini söyleyen Emre Aydın, hem evden çıkmamak adına hem de ihtiyacı olanları düşündükleri için hastaneye gidip test yaptırmadıklarını fakat şu an çok iyi olduklarının bilgisini de verdi.

Kendi Karantinasını Kendi Uyguladı

Hastalandıklarında eşi ile birlikte kendilerini karantiya aldıklarını hastalık belirtilerinin artmadığını ama buna rağmen tedbiri elden bırakmadıklarını söyleyen Emre Aydın test yaptırmadıkları için: "Kesin bir sonuç bilmiyoruz ama şu an sağlık durumumuz gayet iyi. 10-12 gün içerisinde iyi olduk." dedi. Bu süreçte sessiz kaldıklarını çünkü sevenlerini tedirgin etmek istemediklerini sözlerine ekledi.

Hasta Olduğum İçin Canlı Yayın Yapamadım

"Sözüm Söz, Canlı Yayın Yapacağız!"

Evde kaldığı süre boyunca hasta ve halsiz olduğundan canlı yayın ile takipçileriyle buluşamayan Emre Aydın: "Hepinizin affına sığınıyorum, kendimi toparlar toparlamaz canlı yayın açacağım, sözüm söz." diyerek sevenlerine söz verdi.

6 Ay Önce Birisi Bana Bunları Anlatsa, Gülerdim

Kendi şarkısını akustik bir şekilde yeniden yorumlayan ve sevenleriyle bir mesaj paylaşan başarılı sanatçı Emre Aydın, mesajında "Altı ay önce bana birisi "ve gülümse şimdi klibi için bir yazı yazacaksın ve o yazıda bir salgından da bahsedeceksin" deseydi gülerdim. Bu da böyle olacakmış." diyerek herkese geçmiş olsun dileklerini de iletti.

Kaynak: Bültenler