Emre Altuğ'dan sürpriz hamle! O şarkısını yeniden yorumladı

Türk Pop müziğinin başarılı müzisyenlerinden Emre Altuğ, yayınlandığı günden bu güne kadar dinleyicilerden tam not alan "Mesaj" albümde yer alan "Etme Eyleme" isimli unutulmaz eseri yeniden yorumladı.

Türk müzik sektörünün en önemli bestecilerinden biri olarak tarihe geçen Melih Kibar'ın ölümünün 15. Yılı adına geçtiğimiz aylarda "Mesaj" isim özel bir albümün ilk şarkısı olan "Yeni Mesaj" yayınlandı.& ;

'ETME EYLEME' ŞARKISI YAYINDA

Sözleri Çiğdem Talu, müziği Melih Kibar imzası taşıyan Etme Eyleme'nin düzenlemesini Alper Erinç, yapımcılığını ise Seda Sertbaş üstlendi.

Emre Altuğ'un yeniden yorumladığı "Etme Eyleme" isimli çalışmayı tüm dijital platformlarda bulabilirsiniz.

Kaynak: Snob Magazin