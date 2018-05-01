Emre Altuğ Alaçatı'da Gazino Açıyor

Ünlü şarkıcı Emre Altuğ, mekan açan ünlüler kervanına katıldı. Şarkıcı, yeni bir gazino açacağını açıkladı. Altuğ'un yeni mekanında Deniz Seki, Cenk Eren ve Rubato gibi isimler sahne alacak.

BARI KAPATMIŞTI

HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, Emre Altuğ Gazinosu kapılarını açmaya hazırlanıyor. 2013 yılında Alaçatı'da otel ve bar açarak ticarete atılan ünlü popçu işleri büyütüyor. Barını kapatıp otelciliğe devam eden ünlü popçu, bu kez de gazino açıyor.

KADRO İDDİALI

Etiler'de oğlu Uzay'la görüntülenen Altuğ, bu yaz Alaçatı'da gazino açacağını doğrulayarak "Bir yer aldık, gazino yapacağız. Deniz Seki, Cenk Eren, Mehmet Erdem, Rubato, Yaşar ve Deha sahne alacak. Ben de çıkacağım" dedi.

"OYUNCULUĞA ÜŞENİYORUM"

Dizi ve film projeleri de sorulan Altuğ, "Tiyatro mezunuyum ama oyunculuğa üşeniyorum, çok zaman alıyor. O kadar özgür olamıyorsun" diyerek tekliflere kapılarını kapattı.