Emre Altuğ Alaçatı'da Gazino Açıyor
Emre Altuğ, otel işletmeciliğinden sonra gazino açmaya karar verdi. Alaçatı'da gazino açmaya hazırlanan şarkıcı, sahne almaları için birçok ünlü isimle anlaştı.
Ünlü şarkıcı Emre Altuğ, mekan açan ünlüler kervanına katıldı. Şarkıcı, yeni bir gazino açacağını açıkladı. Altuğ'un yeni mekanında Deniz Seki, Cenk Eren ve Rubato gibi isimler sahne alacak.
BARI KAPATMIŞTI
HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, Emre Altuğ Gazinosu kapılarını açmaya hazırlanıyor. 2013 yılında Alaçatı'da otel ve bar açarak ticarete atılan ünlü popçu işleri büyütüyor. Barını kapatıp otelciliğe devam eden ünlü popçu, bu kez de gazino açıyor.
KADRO İDDİALI
Etiler'de oğlu Uzay'la görüntülenen Altuğ, bu yaz Alaçatı'da gazino açacağını doğrulayarak "Bir yer aldık, gazino yapacağız. Deniz Seki, Cenk Eren, Mehmet Erdem, Rubato, Yaşar ve Deha sahne alacak. Ben de çıkacağım" dedi.
"OYUNCULUĞA ÜŞENİYORUM"
Dizi ve film projeleri de sorulan Altuğ, "Tiyatro mezunuyum ama oyunculuğa üşeniyorum, çok zaman alıyor. O kadar özgür olamıyorsun" diyerek tekliflere kapılarını kapattı.
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Yaz gelecek diye beklerken kış geri geldi sankiCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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o gazino degildir o, o baska bi seydirCevap Yaz 2 2 Yayından KaldırKACİK: haklisin dayi o bir ogretim kurumudur o3 Yayından KaldırKAÇMAZ: İnsan nasıl ise karşısındaki kişiyi de öyle zannedermiş. .3 Yayından Kaldır
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ELİNİ ATTIĞI HER İŞTE BAŞARISIZ. . . BİR ZAMANLAR Fİ TARİHİNDE YAKIŞIK İDİ. ESKİ ARVADI DA GÜNDEMDE TUTUYORDU. ARVAT GİTTİ, MEDYA İLGİSİ AZALDI, TİCARETE ATILDI.Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır