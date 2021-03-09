Emrah Serbes kimdir? Emrah Serbes kaç yaşında, nereli?

Behzat Ç.'nin yeniden çekileceği haberlerinin ardından Emrah Serbes tekrar gündeme geldi. 2017 yılında alkollü araç kullanırken çarptığı araçta 3 kişinin ölümüne neden olan ve 13 yıl 4 ay hapis cezası alan ünlü yazar, koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılında tahliye edildi. Peki, Emrah Serbes kimdir? Emrah Serbes kaç yaşında, nereli?

5. sezonu için hazırlıklara başlandığı iddia edilen Behzat Ç. dizisinin senaryosunu bu kez Emrah Serbes'in yazacağı öne sürüldü. Netflix'te yayınlanacağı konuşulan yeni Behzat Ç. dizisinde, önceki bölümlerde rol alan Erdal Beşikçioğlu dahil hiçbir oyuncular yer almayacak.

EMRAH SERBES KİMDİR?

Emrah Serbes, 28 Ocak 1981 yılında Yalova'da dünyaya gelmiştir. Hayvan dergisinin Ankara temsilciliğini yapan Emrah Serbes, zaman zaman Birgün gazetesi için söyleşi yaparken, Radikal 2 için de tiyatro eleştirisi yazmıştır.

Türk yazar ve senarist, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Tarihi ve Teorisi Anabilim Dalı Bölümü mezunudur.

Hayvan dergisinde Ahmet İnam ve Cengiz Güleç ile düzenli olarak gerçekleştirdiği sohbetleri "Şen Profesörler: Metaforla Saadet Olmaz" adı ile kitaplaştırmıştır. Her Temas iz Bırakır adlı ilk romanı ise İletişim yayınlarından çıkmıştır.

Bir süre OT dergisi için kısa hikayeler kaleme alan Emrah Serbes, aylık yayınlanan KAFA dergisi için hikayelerini kaleme almaktadır.

EMRAH SERBES NEDEN TUTUKLANDI?

22 Eylül 2017 tarihinde İzmir-Aydın otoyolunda arkadaşı Kenan Doğru ile yolculuk yaparken kendi kullandığı araçla trafik kazası geçirdi ve kazaya karışan diğer araçta aynı aileden 3 kişi öldü. Olay sonrasında kazayı arkadaşı Kenan Doğru üstlendi ve medyada Emrah Serbes'in adı geçmedi.

Emrah Serbes, 28 Eylül 2017 tarihinde sosyal medya hesabından kazayı kendisinin gerçekleştirdiğini ve tutuklanan arkadaşı Kenan Doğru'nun suçsuz olduğunu itiraf etti. İtirafın ardından Torbalı Adliyesi'ne ifade vermeye giden Emrah Serbes tutuklandı, Kenan Doğru serbest bırakıldı.

Olay yeri tutanağına göre Emrah Serbes kusurluydu ve kazadan sonra 112'yi aramadıkları, sağlık kontrolünü kabul etmedikleri tespit edildi. Aracın içinde içki şişesi bulunduğu tespit edildi. 12 Temmuz 2018'de yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi. Koronavirüs (kovid-19) salgını tedbirleri çerçevesinde 2020 yılında tahliye edildi.

EMRAH SERBES KİTAPLARI

2006 - Metaforla Saadet Olmaz

2006 - Her Temas İz Bırakır

2008 - Son Hafriyat

2009 - Erken Kaybedenler

2012 - Hikayem Paramparça

2014 - Deliduman

2016 - Müptezeller

2016 - Üst Kattaki Terörist

2021 - Çekiç ve Gül