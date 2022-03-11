Emrah'ı para için öldürüp 'Çin'e gitti' demişler

SİVAS (DHA) - SİVAS'ın Gemerek ilçesinde 2015 yılında ortadan kaybolan, 7 yıl sonra Niğde'deki akrabaları tarafından öldürülüp, bir ahırın bahçesine gömüldüğü ortaya çıkan Emrah Dinçer cinayeti ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Dinçer'i para meselesi yüzünden yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle öldüren akrabalarının, oğlunu arayan Nurcan Dinçer'e, "Emrah'ın Çin'e gittiğini duyduk" dedikleri belirlendi.

Gemerek'te yaşayan Emrah Dinçer, 2015 yılında evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Yapılan aramalarda, o dönem Dinçer'in izine rastlanmadı. Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 7 yıl önceki dosyayı yeniden açtı. Ekipler, Emrah Dinçer'in en son Niğde'ye gittiğini tespit etti. Emrah Dinçer'in cinayete kurban gitmiş olabileceğini değerlendiren ekipler, önceki gün bu kentteki akrabaları İ.Ö., O.Ö., H.Ö., A.Ö. ve H.Ö.'yü gözaltına aldı.

Sivas'a getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.