Emrah Altındiş kimdir? Dr. Emrah Altındiş kaç yaşında, nereli? FOX'a konuk olan Emrah Altındiş'in mesleği nedir?

Fox Haber'e konuk olan Emrah Altındiş, hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik. Sağlık konusunda açıklamalar yapan Emrah Altındiş kimdir? Dr. Emrah Altındiş kaç yaşında, nereli? FOX'a konuk olan Emrah Altındiş'in mesleği nedir?

Dr. Emrah Altındiş, 2000 yılında Ege Üniversitesi'nden mezun olup yüksek lisansını tamamladıktan sonra çalışmalarını ODTÜ'de devam ettirdi (2004). Doktorasına başlamak için İtalya'ya yerleşerek eğitimine yurt dışında devam etti.

Boston College Biology Department şirketinde Assistant Professor olarak görev yapıyor. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, mikrobiyoloji bölümünde çalışan, kolera hastalığına sebep olan vibrio cholerae bakterisinin virulans faktorleri üzerine araştırmalarını sürdüren bir bilim insanı.

Doktorasını İtalya'nın Bologna Üniversitesi'nde, yüksek lisansını da ODTÜ'de yaptı. 2011'den itibaren ise ABD'de görev alıyor.

Geçtiğimiz yıl Gezi olaylarını takiben, Temmuz ayında 24 diğer bilim insanıyla birlikte dünyanın en prestijli bilim dergilerinden biri olan Science dergisinde "Türkiye protestolara yönelik şiddeti durdurmalı" başlığı altında bir açık mektup kaleme almış.

Dr. Altındiş, dünya genelinde bazı kentlerde oluşturulan forumların bir benzeri olan Boston forumuna da düzenli olarak katıldığını söylüyor.

DR. EMRAH ALTINDİŞ'İN MESLEĞİ, UZMANLIK ALANI NEDİR?

Dr. Emrah Altındiş,viral hormonların fonksiyonel karakterizasyonu,bağırsak mikrobiyomu, viromun Tip 1 Diyabet otoimmünitesinin başlangıcındaki potansiyel rolü üzerine odaklanmıştır.