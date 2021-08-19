Emperyalist ne demek? Emperyalist anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Emperyalist, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Emperyalist ne demek? Emperyalist anlamı ne? İşte, Emperyalist kelimesin anlamı!