Emperyalist ne demek? Emperyalist anlamı ne?
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Emperyalist ne demek? Emperyalist anlamı ne?

Emperyalist ne demek? Emperyalist anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Emperyalist, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Emperyalist ne demek? Emperyalist anlamı ne? İşte, Emperyalist kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Emperyalist kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Emperyalist anlamı ne? Emperyalist ne demek?

EMPERYALİST NE DEMEK?

Emperyalist: Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

sıfat, Fransızca impérialiste

Emperyalizm yanlısı olan, yayılmacı, yayılımcı: Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

"Böylelikle İstanbullu işçi iki emperyalist sermayenin çarpışmasına alet olacaktı." - Nazım Hikmet

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