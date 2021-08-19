Emperyalist ne demek? Emperyalist anlamı ne?
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EMPERYALİST NE DEMEK?
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sıfat, Fransızca impérialiste
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"Böylelikle İstanbullu işçi iki emperyalist sermayenin çarpışmasına alet olacaktı." - Nazım Hikmet