Emniyetten tefecilik operasyonu
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Emniyetten tefecilik operasyonu

17.03.2021 18:36 | Son Güncelleme: 17.03.2021 19:11

Emniyetten tefecilik operasyonu Balıkesir'in Bandırma ve Edremit ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda tefecilik suçlaması ile 9 kişi gözaltına alındı.

Emniyetten tefecilik operasyonu

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ve Edremit ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda tefecilik suçlaması ile 9 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince tefecilik suçu ile alakalı Balıkesir Cumhuriyeti Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı il merkezi, Bandırma ve Edremit İlçelerinde yürütülen çalışmalar kapsamında il genelinde 9 kişi gözaltına alındı. Balıkesir KOM Şube Müdürlüğünce 2 şüpheli şahıs ve ikamet adreslerinde arama yapılırken herhangi bir suç unsuru elde edilemedi. Bandırma KOM Grup Amirliğince 3 şüpheli şahıs ve ikamet adreslerinde aramalarda ise 55 bin 50 TL nakit para, 70 adet banka dekontu, 15 adet senet, 4 adet not defteri, 1 adet ajanda, 3 adet laptop bilgisayar, 1 adet tablet, 97 adet FETÖ/PDY terör örgütüne ait SIZINTI dergisi ele geçirildi. Edremit KOM Grup Amirliğince 4 şüpheli şahıs ve ikamet adreslerinde arama yapılırken, 10 bin TL meblağında senet, 6 bin 500 TL nakit para ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konuldu. Konu ile ilgili olarak yakalanan 9 şüpheli şahsa TCK 241 tefecilik suçlarından adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Emniyetten tefecilik operasyonu
Emniyetten tefecilik operasyonu
Emniyetten tefecilik operasyonu
Emniyetten tefecilik operasyonu
Emniyetten tefecilik operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM ALDEMİR

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