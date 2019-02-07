Emniyetten Kan Bağışına Destek

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına, Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve personeli de kan bağışında bulunarak destek oldu.

İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen kan bağışı kampanyasına, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve çok sayıda polis ve özel harekatçı destek verdi. Sağlık görevlilerince kan değerleri ölçülen Yavuz ve personeller sonrasında sırasıyla kan bağışında bulundu.

"Kanlarımızın ihtiyacı olan insanlara ulaşacağından eminiz"

Kan bağışında bulunduktan sonra açıklamalarda bulunan Yavuz, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü olarak uzun yıllardır 10 Nisan Polis Haftası'nda Kızılay'a kan bağışında bulunduklarını hatırlattı. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'nın geçen günlerde Kızılay'a kan bağışı kampanyası başlattığını ifade eden Yavuz, "Biz de Emniyet Genel Müdürlüğümüzün başlattığı kampanyaya destek olmak amacıyla 10 Nisan Polis Haftası'nda yaptığımız kan bağışı kampanyamızı biraz öne çektik. Ben de kan verdim. Ömrümde ilk defa kan veriyorum. Kanlarımızın ihtiyacı olan insanlara ulaşacağından eminiz" dedi.

"Vatandaşlarımızı kan bağışı yapmaya çağırıyoruz"

Türk Kızılayı Samsun Şube Başkan Vekili Ahmet Ali Bulut ise Türk Kızılay'ının '1 Kan 3 Can' sloganıyla yola çıktığını belirterek, "Kan bağışı kampanyalarımızı sürdürüyoruz. Sağ olsun İl Emniyet Müdürümüz Vedat Yavuz'un isteğiyle Emniyet Müdürlüğündeyiz. Talebin çok olduğunu görüyorum. Bu da bize mutluluk veriyor. Vatandaşlarımızı kan bağışı yapmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

Kan bağışı kampanyası saat 17.30'a kadar devam edecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA