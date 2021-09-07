Emniyetten dolandırıcılık uyarısı
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Emniyetten dolandırıcılık uyarısı

Emniyetten dolandırıcılık uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da polis, son zamanlarda artan üç aşamalı yeni dolandırıcılık yöntemi konusunda vatandaşları uyararak, dikkatli olunması istendi.

Malatya'da polis, son zamanlarda artan üç aşamalı yeni dolandırıcılık yöntemi konusunda vatandaşları uyararak, dikkatli olunması istendi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentte son dönemlerde 3 aşamalı yeni dolandırıcılık yöntemi ile insanların mağdur edildiği belirtilerek, uyarılarda bulunuldu. Açıklamada, "Yöntemin birinci aşamasında şüpheli şahısların ikinci el araba alım satım siteleri üzerinden satılık araçların sahipleri ile yüz yüze gelmeden telefon ile irtibat kurarak aracın değeri üzerinden anlaştıkları,

İkinci aşama; Şüpheli şahısların alım için anlaştığı araçları kendi aracı gibi göstererek oto galericiler ile paraya sıkışma bahanesi ile aracının değerinin altında satışı için anlaştıkları, ikinci aşamada ise şüpheli şahısların araçların gerçek sahipleri ile oto galericileri farklı telefonlardan arayarak aynı yalanlarla ikna ederek noterde buluşturdukları araç alım satım işlemlerini başlattıkları, üçüncü aşamada ise aracın gerçek sahibinden habersiz olarak verdikleri İBAN numaralarına oto galericilere para yatırttıkları, akabinde irtibatı keserek ve mağduriyetler yaşandığı son zamanlarda artan müracaat ve tahkikatlardan anlaşılmıştır" denildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, bu tarz dolandırıcılık yöntemlerine tevessül eden şahıslara yönelik tespit ve yakalama çalışmalarının hassasiyetle yürütüldüğü belirtililerek, araç alım satımları başta olmak üzere tüm alışverişlerde banka hesap numaralarının satıcının bilgileri ile karşxılaştırılarak, teyit edilmesi gerektiği vurgulandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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