Emniyet'ten "para desteli video" ile ilgili açıklama: Şahıs gözaltına alındı, yakın koruma olduğu iddiaları asılsız

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada elinde para destesiyle videosu yer alan H.T.'nin, "kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi" suçundan gözaltına alındığını duyurdu. Görüntülerdeki şahsın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın koruması olduğu iddialarının asılsız olduğunu belirten Emniyet, şahsın Cumhurbaşkanlığında herhangi bir görevinin de bulunmadığını kaydetti.