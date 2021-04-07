Emniyet'ten "para desteli video" ile ilgili açıklama: Şahıs gözaltına alındı, yakın koruma olduğu iddiaları asılsız
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Emniyet'ten "para desteli video" ile ilgili açıklama: Şahıs gözaltına alındı, yakın koruma olduğu iddiaları asılsız

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel
Emniyet'ten 'para desteli video' ile ilgili açıklama: Şahıs gözaltına alındı, yakın koruma olduğu iddiaları asılsız

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada elinde para destesiyle videosu yer alan H.T.'nin, "kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi" suçundan gözaltına alındığını duyurdu. Görüntülerdeki şahsın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın koruması olduğu iddialarının asılsız olduğunu belirten Emniyet, şahsın Cumhurbaşkanlığında herhangi bir görevinin de bulunmadığını kaydetti.

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Elinde para desteleriyle kaydettiği video sosyal medyada gündem yaratan H.T. ile ilgili çıkan haberler üzerine yazılı açıklama yapan Emniyet Genel Müdürlüğü, şahsın "kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi" suçundan gözaltına alındığını açıkladı.

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EGM'den yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya platformlarında "Erdoğan'ın koruması olduğu iddia edilen H.T.'nin para videoları ortaya çıktı" başlıklı haber üzerine açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Bahse konu iddia üzerine başlatılan incelemede, 1989 Kayseri doğumlu olduğu tespit edilen şahsın, Kocasinan/Kayseri adresinde ikamet kaydının olduğu anlaşılmıştır. Dezenformasyon yapan şahsın, 'Cumhurbaşkanlığı'nın yakın koruması olduğu' iddiası asılsızdır. Söz konusu şahsın, Cumhurbaşkanlığında herhangi bir görevinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Özel bir şirkette şoför olarak çalışan H.T, 'Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi' gerekçesi ile gözaltına alınmıştır. Son dönemde Türk Polis Teşkilatına yönelik iftira kampanyasının son halkası olarak değerlendirilen iddiayı gündeme taşıyan hesaplar hakkında gerekli tespitler yapılmış olup, adli mercilere suç duyurusunda bulunulacaktır."

Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü

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