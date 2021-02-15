Emniyet'ten Gara'da şehit edilen Vedat Kaya ile ilgili açıklama: KHK ile ihraç edildiği iddiası gerçeği yansıtmıyor

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Gara'da şehit edilen 13 vatandaşımızdan polis memuru Vedat Kaya'nın PKK tarafından kaçırıldıktan sonra KHK ile ihraç edildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 vatandaştan polis memuru Vedat Kaya'nın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldıktan sonra KHK ile ihraç edildiğine yönelik iddialara Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yalanlama geldi.

Emniyet'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bazı sosyal medya platformlarında yer alan, "şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın, PKK tarafından kaçırıldıktan sonra KHK ile ihraç edildiği" yönündeki haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

KHK'lar kapsamında yapılan kamu görevinden çıkarma işlemleri, ilgililerin isimleri ile birlikte Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmektedir. Şehidimiz hakkında bu kapsamda herhangi bir işlem tesis edilmediği de ilgili KHK listelerine bakıldığında görülecektir.

"MEMURİYET HAKLARI KESİNTİSİZ OLARAK DEVAM ETMİŞTİR"

Şehit polis memuru Vedat Kaya'nın memuriyet hakları, PKK terör örgütü tarafından kaçırıldığı günden bu yana kesintisiz olarak devam etmiştir.

Menfur olayın ardından şehitlik işlemleri de başlatılmıştır.

Şehitler üzerinde yapılmaya çalışılan bu tür provokasyon girişimleri, hem şehidimizin ailesi ve yakınlarını hem de Emniyet teşkilatını derinden üzmektedir."

2016 YILINDA LİCE'DE KAÇIRILMIŞTI

Şehit polis memuru Vedat Kaya, 24 Temmuz 2016'da Muş'tan kardeşinin düğün konvoyuyla memleketi Mardin'e dönerken Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılmıştı. Annesi Emine ve babası Şeyhmus Kaya da, 5 Eylül 2019'da HDP binası önüne gelerek oturma eylemine başlamıştı.

MARDİN'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit polis memuru Vedat Kaya'nın cenazesi memleketi Mardin'e getirildi. Şehit polis memuru Kaya için Şakir Nuhoğlu Cami'nde tören düzenlendi. Törene Vali Mahmut Demirtaş, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Muhittin İlker Emir, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, şehidin annesi Emine, babası Şeyhmus Kaya, kardeşleri, yakınları ve Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan bazı aileler katıldı. Şehit polisin cenazesi ambulanstan alınarak musalla taşına konuldu. Burada edilen dua ve kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Selen Kışlası Şehitliği'nde gözyaşları arasında defnedildi.