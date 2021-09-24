Emniyet şeridinde duran adama çarparak kaçan sürücü yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emniyet şeridinde duran adama çarparak kaçan sürücü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Emniyet şeridinde duran adama çarparak kaçan sürücü yakalandı

Sultangazi'de aracı arızalanınca emniyet şeridinde duran 3 çocuk babası şahsa çarparak kaçan sürücü yakalandı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi'de aracı arızalanınca emniyet şeridinde duran 3 çocuk babası şahsa çarparak kaçan sürücü yakalandı.

Sultangazi Tem Otoyolu'nda aracı arızalandığı için emniyet şeridinde duran 3 çocuk babası Fatih Akbaş (39), arkadan hızla gelen bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Akbaş'a çarpan araç ise durmadan yoluna devam etmişti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, aracın en son sanayiye gittiğini tespit etti. Aracın bulunmasının ardından 17 yaşındaki sürücü H.S.Y. de yakalandı. H.S.Y., savcılık tarafından yapılan sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Sezai Temelli
Magazin Burak Yamantürk
Spor Cristiano Lionel Messi Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Amelia Hamlin Güzel Sözler Yemek Tarifleri Rüya Tabirleri Hava Durumu Namaz Vakitleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Emniyet şeridinde duran adama çarparak kaçan sürücü yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 16:36:18. #1.11#