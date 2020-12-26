Son dakika haberi... Emniyet Müdürü ile vatandaşın diyaloğu tebessüm ettirdi
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Son dakika haberi... Emniyet Müdürü ile vatandaşın diyaloğu tebessüm ettirdi

26.12.2020 12:05 | Son Güncelleme: 26.12.2020 12:40

Son dakika haber: Emniyet Müdürü ile vatandaşın diyaloğu tebessüm ettirdi Bursa İl Emniyet Müdürü Aslan'ın denetim sırasında vatandaşlarla kurduğu tebessüm ettiren diyaloğu, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Emniyet Müdürü ile vatandaşın diyaloğu tebessüm ettirdi

BURSA - Bursa İl Emniyet Müdürü Aslan'ın denetim sırasında vatandaşlarla kurduğu tebessüm ettiren diyaloğu, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yaptığı sokakların birinde balkondan kendilerini izleyen kişiyle kurduğu diyalog tebessüm ettirdi. Bir ihtiyaçları olup, olmadığını soran Aslan'a vatandaşın cevabı ise 'Canınızın sağlığı' oldu. Uygulama noktalarında görev alan polis memurlarına moral veren Aslan'ın balkondaki bir kişiyle, samimi selamlaşması cep telefonu kameralarına yansıdı.

İlk olarak kendini tanıtan Aslan, balkonda bulunanlara bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu. 'Çok sağ olun. Allah sizden razı olsun' cevabını alan Aslan, "Sokakları geziyordum. Bir sıkıntı ya da problem varsa söyleyin. Kısıtlamada telaşa kapılacağımız bir şey yok. Fırınlarımız, marketlerimiz gün içerisinde açık" dedi.

Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın vatandaşla kurduğu diyalog, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Son dakika haberi... Emniyet Müdürü ile vatandaşın diyaloğu tebessüm ettirdi
Son dakika haberi... Emniyet Müdürü ile vatandaşın diyaloğu tebessüm ettirdi
Son dakika haberi... Emniyet Müdürü ile vatandaşın diyaloğu tebessüm ettirdi
Son dakika haberi... Emniyet Müdürü ile vatandaşın diyaloğu tebessüm ettirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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