Emniyet Müdürü, etkilendiği olaylardan esinlenerek şiir kitapları yazdı

MALATYA İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren (51), 1983'ten bu yana yaşadığı ve etkilendiği olaylardan esinlenerek, 'Düşünce' ve 'Yeter ki Yalan Sevme' isimli 2 şiir kitabı çıkardı.

MALATYA İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren (51), 1983'ten bu yana yaşadığı ve etkilendiği olaylardan esinlenerek, 'Düşünce' ve 'Yeter ki Yalan Sevme' isimli 2 şiir kitabı çıkardı.

Kırşehir'de dünyaya gelen Ercan Dağdeviren, 1983 yılında Polis Koleji'nde okumaya başladığı sırada şiir yazmaya başladı. Sinop'un ardından 2019 yılından itibaren Malatya Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Dağdeviren, 1983'ten bu yana yaşadığı olaylardan esinlenerek, 'Düşünce' ve 'Yeter ki Yalan Sevme' başlıklı 2 şiir kitabı çıkardı. Dağdeviren'in makamını ziyaret edenlere hediye ettiği şiir kitapları, beğenilerek okunuyor.

'İÇİMDEN GEÇENLERİ KAĞIDA DÖKÜYORUM'Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, 1983'ten bu yana şiir yazmaya çalıştığını söyledi. 1987 yılında kaleme aldığı 'Terzi' isimli şiirinin katıldığı yarışmada birinci olduğunu, bu derecenin ardından şiire daha çok ilgi gösterdiğini anlatan Dağdeviren, "Eskiden yazdığım şiirleri yırtıp atıyordum. Yarışmada birinci olunca yazdığım şiirleri yırtmamaya, saklamaya başladım. Sonrasında da şube müdürlüğü dönemimde roman yazan bir arkadaşımıza yardımcı olmaya çalışırken, ben de şiir kitabı çıkarmayı düşündüm" dedi.İlk kitabını kimse okumasa bile yakın çevresine dağıtma düşüncesiyle bastırdığını anlatan Dağdeviren şöyle devam etti:

"Kitap çıkarmayı düşününce edebiyatçıların görüşlerini aldık. Edebiyatçı dostlarımız şiirlerin kitaplaştırılması yönünde görüş bildirdi. Ben de kimse okumasa bile yakın çevreme hediye etme düşüncesiyle ilk kitabımı çıkardım. Kitabım ilgi görünce ikinci bir kitap daha yazdım. Sonrasında talep oldukça bastırıp çevremize, eşimize, dostumuza, arkadaşlarımıza hediye ediyoruz. Şiir kitaplarımda belli bir konu üzerinde yoğunlaşmış değilim. Değerler üzerine, aileler üzerine, aşk üzerine ve güncel hayatlar üzerine hem serbest nazım hem de hece ölçüsüyle yazılmış şiirler var. Daha çok bir konuda etkilendiğim zaman yazıyorum. Öyle bir an geliyor ki beni dürtüyor, ben de kalkıp içimden geçenleri kağıda döküyorum."

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN