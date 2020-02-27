Emniyet müdürü çalışkan yeni polis emeklilerine kahvaltı verdi
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Emniyet müdürü çalışkan yeni polis emeklilerine kahvaltı verdi

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, bu yıl içerisinde emekli olan polislerle kahvaltıda bir araya gelerek onlara yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

27.02.2020 18:58 | Son Güncelleme: 27.02.2020 19:02
Emniyet müdürü çalışkan yeni polis emeklilerine kahvaltı verdi

Emniyet Müdürü , bu yıl içerisinde emekli olan polislerle kahvaltıda bir araya gelerek onlara yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Polis Eğitim ve Kongre Merkezi(PEKOM)'da, saat 10.00'da düzenlenen programda bu yıl içinde emekli olan polislerle kahvaltı yapan Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, onlara hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.

Programa İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinden müdürü ve amirler de katıldı.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Emniyet müdürü çalışkan yeni polis emeklilerine kahvaltı verdi
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