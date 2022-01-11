Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen 27 yaşındaki Ahmet Çalık, Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Otoyolda bariyerlere çarpmadan aracı şarampole yuvarlandıktan sonra takla atan Çalık'ın aracında emniyet kemeri kullanmadığı, ikaz sesini kapatmak için de emniyet kemerini kesip tokasını taktığı bu yüzden de araçta fırladığı iddia edildi. Görgü tanıklarının iddiası büyük ses getirirken Çalık'ın Ankara'ya nikah tarihi almaya gittiği de bildirildi. Emniyet kemeri tokası nedir?

EMNİYET KEMERİ TOKASI NEDİR?

Emniyet kemeri tokası emniyet kemeri yükselticisi olarak kullanılmaktadır. Bu ürünü bazı şoförler emniyet kemeri ikaz sesini devre dışı bırakmak için tek başına kullanarak ve yol güvenliğinin tehlikeye düşesine enden olmaktadır.

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