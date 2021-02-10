Emniyet'in görev köpeği mamasını sokakta kalan dostuyla paylaştı
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesindeki Köpek Eğitim Merkezi'nde yetiştirilen görev köpeklerinden biri, mamasını sokak köpeğiyle bölüştü.
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesindeki Köpek Eğitim Merkezi'nde yetiştirilen görev köpeklerinden biri, mamasını sokak köpeğiyle bölüştü.
Başkanlığa bağlı Narkotik Eğitim Akademisinin (NEA) "@narkoakademi" isimli sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoda, mamasını sokak köpeği ile bölüşen görev köpeği "Magnum", izleyenlere paylaşmanın güzelliğini hatırlattı.
Görüntülerde Magnum, içi mama dolu sepeti ağzında taşıyarak, Köpek Eğitim Merkezi'nin önüne çıkıyor. Magnum'un yol kenarına bıraktığı sepetin yanına gelen sokak köpeği mamayı yerken, videonun sonunda "Paylaşmak güzeldir." mesajı yer alıyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan NEA'da personelin yanı sıra görev köpeklerinin eğitimleri de gerçekleştiriliyor.
NEA adına açılan sosyal medya hesaplarından yapılan personel eğitimleri, görev köpeklerinin özellikleri ve uyuşturucu maddelerin zararlarına ilişkin paylaşımlarla uyuşturucuyla mücadelede halkın desteğinin kazanılması amaçlanıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici