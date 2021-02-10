Emniyet'in görev köpeği mamasını sokakta kalan dostuyla paylaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Emniyet'in görev köpeği mamasını sokakta kalan dostuyla paylaştı

10.02.2021 23:15 | Son Güncelleme: 10.02.2021 23:23

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesindeki Köpek Eğitim Merkezi'nde yetiştirilen görev köpeklerinden biri, mamasını sokak köpeğiyle bölüştü.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesindeki Köpek Eğitim Merkezi'nde yetiştirilen görev köpeklerinden biri, mamasını sokak köpeğiyle bölüştü.

Başkanlığa bağlı Narkotik Eğitim Akademisinin (NEA) "@narkoakademi" isimli sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoda, mamasını sokak köpeği ile bölüşen görev köpeği "Magnum", izleyenlere paylaşmanın güzelliğini hatırlattı.

Görüntülerde Magnum, içi mama dolu sepeti ağzında taşıyarak, Köpek Eğitim Merkezi'nin önüne çıkıyor. Magnum'un yol kenarına bıraktığı sepetin yanına gelen sokak köpeği mamayı yerken, videonun sonunda "Paylaşmak güzeldir." mesajı yer alıyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan NEA'da personelin yanı sıra görev köpeklerinin eğitimleri de gerçekleştiriliyor.

NEA adına açılan sosyal medya hesaplarından yapılan personel eğitimleri, görev köpeklerinin özellikleri ve uyuşturucu maddelerin zararlarına ilişkin paylaşımlarla uyuşturucuyla mücadelede halkın desteğinin kazanılması amaçlanıyor.

Emniyet'in görev köpeği mamasını sokakta kalan dostuyla paylaştı
Emniyet'in görev köpeği mamasını sokakta kalan dostuyla paylaştı
Emniyet'in görev köpeği mamasını sokakta kalan dostuyla paylaştı
Emniyet'in görev köpeği mamasını sokakta kalan dostuyla paylaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Muharrem İnce Mehmet Ali Çelebi Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ali Sunal Didem Kınalı Selami Şahin Hüner Coşkuner
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Fatih Terim Hakan Kutlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Türk Uzay İzmir Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Emniyet'in görev köpeği mamasını sokakta kalan dostuyla paylaştı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 23:23:02. #1.14#
title