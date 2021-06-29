Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Interpol Heyetini Kabul Etti
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Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Interpol Heyetini Kabul Etti

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Interpol Heyetini Kabul Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Interpol Genel Sekreterliği Polis Hizmetleri Yöneticisi Stephen Kavanagh ve Interpol Genel Sekreterliği Operasyonel Destek ve Analiz Direktörü Cyril Gout ile resmi ziyaret kapsamında bir araya geldi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Interpol Genel Sekreterliği Polis Hizmetleri Yöneticisi Stephen Kavanagh ve Interpol Genel Sekreterliği Operasyonel Destek ve Analiz Direktörü Cyril Gout ile resmi ziyaret kapsamında bir araya geldi.

Programa ayrıca İnterpol-Europol Dairesi Başkanı Lütfi Çiçek ve İnterpol-Europol Dairesi Başkan Yardımcısı Mustafa Serkan Sapanca katıldı.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Interpol Genel Sekreterliği Polis Hizmetleri Yöneticisi Stephen Kavanagh ve heyetini ülkemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek bu ziyaretin iki ülke arasındaki polis işbirliğini daha da güçlendirmesi temennisinde bulundu.

Konuk Interpol Genel Sekreterliği Polis Hizmetleri Yöneticisi Stephen Kavanagh ise Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'a gösterilen yakın ilgi ve misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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