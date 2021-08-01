Emniyet Genel Müdürü kim? Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş kimdir? Mehmet Aktaş ne zaman Emniyet Genel Müdürü oldu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Emniyet Genel Müdürü kim? Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş kimdir? Mehmet Aktaş ne zaman Emniyet Genel Müdürü oldu?

Emniyet Genel Müdürü kim? Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş kimdir? Mehmet Aktaş ne zaman Emniyet Genel Müdürü oldu?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Gündeme gelen konuların ardından merak edilen Emniyet genel müdürü kim? Mehmet Aktaş kimdir? sorularının yanıtlarını sizler için derledik. Peki, Mehmet Aktaş ne zaman Emniyet Genel Müdürü oldu?

Emniyet genel müdürü kim? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş kimdir? Mehmet Aktaş ne zaman Emniyet Genel Müdürü oldu?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ KİMDİR?

Emniyet Genel Müdürlüğü veya Türk Polis Teşkilatı, ilk kez 10 Nisan 1845 tarihinde kurulan, günümüzde Türkiye'deki tüm il ve ilçelerde örgütlenmiş iç güvenlikten sorumlu devlet teşkilatıdır. Emniyet Genel Müdürü, Mehmet Aktaş'tır.

MEHMET AKTAŞ KİMDİR?

1968 yılında Elazığ'da doğan Emniyet Genel Müdürü Sayın Mehmet AKTAŞ, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1990 yılında mezun oldu.1994 yılında girdiği sınavı kazanarak Malatya Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı.Adaylık sürecinde 8 ay süreyle İngiltere'de dil ve İngiliz Yönetim Sistemi ile ilgili eğitim aldı.

Aksaray-Gülağaç, Malatya-Kuluncak, Muş-Hasköy, Düzce-Cumayeri ve Rize-Çayeli ilçelerinde Kaymakamlık yaptı.

2010-2014 yılları arasında İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nde sırasıyla Şube Müdürü, Daire Başkanı olarak görev yaptı.

Şubat 2014 kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı görevinde bulundu.

1 Haziran 2016 tarihli Valiler Kararnamesi ile Karabük Valiliğine atandı.

30/06/2017 tarihi itibariyle Şırnak Valiliği görevine başladı.

18 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Atama Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürü olarak atanmış olup, 20/07/2019 tarihinde görevine başlamıştır.

Vali-Emniyet Genel Müdürü Sayın Mehmet AKTAŞ, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu Jülide İskenderoğlu
Magazin Tuğba Özay Şeyma Subaşı Demet Akalın Prens William
Spor Can Bartu Mesut Özil Burak Elmas Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Emniyet Genel Müdürü kim? Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş kimdir? Mehmet Aktaş ne zaman Emniyet Genel Müdürü oldu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 16:40:35. #1.14#

title