Emniyet Genel Müdürü kim? Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş kimdir? Mehmet Aktaş ne zaman Emniyet Genel Müdürü oldu?

Gündeme gelen konuların ardından merak edilen Emniyet genel müdürü kim? Mehmet Aktaş kimdir? sorularının yanıtlarını sizler için derledik. Peki, Mehmet Aktaş ne zaman Emniyet Genel Müdürü oldu?