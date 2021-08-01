Emniyet Genel Müdürü kim? Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş kimdir? Mehmet Aktaş ne zaman Emniyet Genel Müdürü oldu?
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EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ KİMDİR?
Emniyet Genel Müdürlüğü veya Türk Polis Teşkilatı, ilk kez 10 Nisan 1845 tarihinde kurulan, günümüzde Türkiye'deki tüm il ve ilçelerde örgütlenmiş iç güvenlikten sorumlu devlet teşkilatıdır. Emniyet Genel Müdürü, Mehmet Aktaş'tır.
MEHMET AKTAŞ KİMDİR?
1968 yılında Elazığ'da doğan Emniyet Genel Müdürü Sayın Mehmet AKTAŞ, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1990 yılında mezun oldu.1994 yılında girdiği sınavı kazanarak Malatya Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı.Adaylık sürecinde 8 ay süreyle İngiltere'de dil ve İngiliz Yönetim Sistemi ile ilgili eğitim aldı.
Aksaray-Gülağaç, Malatya-Kuluncak, Muş-Hasköy, Düzce-Cumayeri ve Rize-Çayeli ilçelerinde Kaymakamlık yaptı.
2010-2014 yılları arasında İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nde sırasıyla Şube Müdürü, Daire Başkanı olarak görev yaptı.
Şubat 2014 kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı görevinde bulundu.
1 Haziran 2016 tarihli Valiler Kararnamesi ile Karabük Valiliğine atandı.
30/06/2017 tarihi itibariyle Şırnak Valiliği görevine başladı.
18 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Atama Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürü olarak atanmış olup, 20/07/2019 tarihinde görevine başlamıştır.
Vali-Emniyet Genel Müdürü Sayın Mehmet AKTAŞ, evli ve 3 çocuk babasıdır.