EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ AKTAŞ: PANDEMİ SÜRECİ İLE BİRLİKTE DOLANDIRICILIK SUÇLARINDA ARTIŞLAR OLDU - Haberler
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EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ AKTAŞ: PANDEMİ SÜRECİ İLE BİRLİKTE DOLANDIRICILIK SUÇLARINDA ARTIŞLAR OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, beraberindeki daire başkanları ile Eskişehir'deki ziyaretlerin ardından Kütahya'da geçti.

ESKİŞEHİR (DHA) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, beraberindeki daire başkanları ile Eskişehir'deki ziyaretlerin ardından Kütahya'da geçti. Kütahya Valisi Ali Çelik'i makamında ziyaret eden Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, şeref defterini imzaladı. Vali Çelik ile makamında kısa bir toplantı yapan Aktaş, buradan İl Emniyet Müdürlüğüne geçti. Burada tören mangası ve Kütahya Emniyet Müdürü Necmettin Koç tarafından karşılanan Mehmet Aktaş, değerlendirme toplantısına katıldı. Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğini de ziyaret eden Aktaş, Karakol Amiri Onur Altundağ ve personel ile sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın beraberindeki heyette Trafik Başkanı Mehmet Yavuz, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Mahmut Çorumlu, Asayiş Daire Başkanı Vedat Mercan yer aldı.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ AKTAŞ: PANDEMİ SÜRECİ İLE BİRLİKTE DOLANDIRICILIK SUÇLARINDA ARTIŞLAR OLDU

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ AKTAŞ: PANDEMİ SÜRECİ İLE BİRLİKTE DOLANDIRICILIK SUÇLARINDA ARTIŞLAR OLDU

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ AKTAŞ: PANDEMİ SÜRECİ İLE BİRLİKTE DOLANDIRICILIK SUÇLARINDA ARTIŞLAR OLDU

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ AKTAŞ: PANDEMİ SÜRECİ İLE BİRLİKTE DOLANDIRICILIK SUÇLARINDA ARTIŞLAR OLDU

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ AKTAŞ: PANDEMİ SÜRECİ İLE BİRLİKTE DOLANDIRICILIK SUÇLARINDA ARTIŞLAR OLDU

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ AKTAŞ: PANDEMİ SÜRECİ İLE BİRLİKTE DOLANDIRICILIK SUÇLARINDA ARTIŞLAR OLDU

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ AKTAŞ: PANDEMİ SÜRECİ İLE BİRLİKTE DOLANDIRICILIK SUÇLARINDA ARTIŞLAR OLDU

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ AKTAŞ: PANDEMİ SÜRECİ İLE BİRLİKTE DOLANDIRICILIK SUÇLARINDA ARTIŞLAR OLDU

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ AKTAŞ: PANDEMİ SÜRECİ İLE BİRLİKTE DOLANDIRICILIK SUÇLARINDA ARTIŞLAR OLDU

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ AKTAŞ: PANDEMİ SÜRECİ İLE BİRLİKTE DOLANDIRICILIK SUÇLARINDA ARTIŞLAR OLDU

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