Emniyet Genel Müdürlüğü "maske cezası" mesajına karşı vatandaşları uyardı Açıklaması
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Emniyet Genel Müdürlüğü "maske cezası" mesajına karşı vatandaşları uyardı Açıklaması

Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel
Emniyet Genel Müdürlüğü 'maske cezası' mesajına karşı vatandaşları uyardı Açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, haklarında "maske cezası" kesildiğine dair ifadeler içeren kısa mesajdaki bağlantı linkine tıklamamaları konusunda vatandaşları uyardı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, haklarında "maske cezası" kesildiğine dair ifadeler içeren kısa mesajdaki bağlantı linkine tıklamamaları konusunda vatandaşları uyardı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının, güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik amacıyla başlattığı SİBERAY programının sosyal medya hesaplarından yeni dolandırıcılık sistemine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Dolandırıcılar tarafından son günlerde cep telefonlarına "Sayın vatandaşımız hakkınızda Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi kapsamında 985 TL maske cezası uygulanmıştır." ifadeleri ile bağlantı linkinin yer aldığı mesaj gönderildiği aktarılan paylaşımda, bu tür mesajın gelmesi halinde bağlantı linkine tıklanmaması uyarısında bulunuldu.

Paylaşımda, "Dolandırıcıların oltasına düşmeyelim. Güvenilirliğinden emin olmadığımız bağlantılara tıklamayalım. Güvenilir bilgi için resmi kaynakları takip edelim." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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