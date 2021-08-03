Emniyet, Antalya ve Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına 112 TOMA ile destek veriyor

Emniyet Genel Müdürlüğü, Antalya ve Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye 112 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk etti. Araçlar her iki ilde de aktif olarak görev yapmaya başlarken, yangın çıkması muhtemel illerde de o illerde görevli TOMA'lar hazır olarak bekletiliyor.

Türkiye genelindeki çeşitli noktalarda orman yangınlarının etkili olmaya başladığı ilk anlardan itibaren Emniyet Genel Müdürlüğünce, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere diğer illerden Antalya ve Muğla'ya 112 TOMA gönderildi.

İLLERDEKİ GÖREVLİ TOMALAR MÜDAHALE EDİYOR

Araçlar her iki ildeki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek veriyor. Öte yandan diğer illerde çıkan orman yangınlarında ise o ildeki görevli TOMA'lar kullanılıyor.

OLASI YANGINLARA DA HAZIRLAR

Yangın çıkması muhtemel illerde de söz konusu araçlar müdahaleye hazır bekletiliyor.