EMLAKÇI CİNAYETİ DAVASINDA GERGİNLİK

ÇATALCA'da geçen yıl ormanlık alanda cansız bedeni bulunan emlakçı Osman Gül'ün katil zanlısı Bekir Dal'ın yargılandığı davanın duruşması sonrası, adliye önünde gerginlik yaşandı.

ÇATALCA'da geçen yıl ormanlık alanda cansız bedeni bulunan emlakçı Osman Gül'ün katil zanlısı Bekir Dal'ın yargılandığı davanın duruşması sonrası, adliye önünde gerginlik yaşandı. Adliyeye girmeye çalışan Gül'ün yakınlarını, polis engelledi.

Emlakçı Osman Gül, geçen yıl 18 Eylül cuma günü, ormanlık alanda ölü bulundu. Çok yönlü araştırma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Jandarma İstihbarat ekipleri, katil zanlısı Bekir Dal'yayı olay yerinde bulunan arsa satış ilanındaki telefon numarasından tespit ederek, yakaladı. Gül'ü başına çekiçle vurarak öldürdüğünü itiraf eden ve kendisi de emlakçı olan Dal hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın bugün Silivri Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2'nci duruşması, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Ellerinde "Adalet istiyoruz" ve "Bekir Dal'a idam istyoruz" yazılı dövizler taşıyan öldürülen Gül'ün yakınları, duruşma sonrasında, adliyeye girmek isteyince polis tarafından engellendi.Gül ailesinin avukatı Buket Aydın, "Özellikle otopsi raporu olayın oluş şekli sanığın olaydan öncesi ve olaydan sonraki soğukkanlı tavırları nedeniyle biz ağırlaştırışmış müebbet hapis cezası almasını gerektiğini düşünüyoruz. En ağır cezalandırılacağı yönünde inancımız tam" dedi. Aydın'ın açıklama yaptığı sırada Osman Gül'ün annesi fenalık geçirerek, hastaneye kaldırıldı. Osman Gül'ün kız kardeşi Ayşenur Gül ise, "Ağabeyim 25 yıllık arkadaşı tarafından canice katledildi. Planlayarak ve tasarlayarak yaptı. En ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı