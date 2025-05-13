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Bodrum'da Doğal SİT Alanında Kaçak Yapı Yıkıldı

Bodrum'da Doğal SİT Alanında Kaçak Yapı Yıkıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, doğal SİT alanı ve kesin korunacak hassas bölgede yapılan kaçak yapıların yıkımı sırasında itiraz eden bir kişi ile yetkililer arasında gerginlik yaşandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, doğal SİT alanı ile kesin korunacak hassas alana yapılan depo ve eklentilerinin yıkımı yapıldı. Yıkıma itiraz edip, kamp yaptığını ileri süren kişi ile yetkililer arasında gerginlik yaşandı.

Bodrum Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü ekipleri, Adaboğazı içerisindeki doğal SİT alanı ve kesin korunacak hassas bölgede kaçak yapı yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine Bodrum Belediyesi zabıta ve yıkım ekibi ile polis ekipleri botlarla bölgeye gitti. Yıkım kararı bölgede yaşam kuran kişiye bildirildi. Duruma itiraz eden kişi Milli Emlak görevlisine kimliklerini ve görev ve yetkisini sordu. Yıkıma itiraz ederek kamp yaptığını iddia eden kişi ile ekipler arasında tartışma yaşandı. Ekipler yaşanan gerginliğe rağmen toprak ve yığma taşla yapılmış olan depo ve eklentileri balyozlarla yıkıp, işgal edilen bölgedeki eşya ve çöpleri kaldırdı. Etrafındaki sebze ekili alanlara ise dokunulmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emlak
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