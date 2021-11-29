EMLAK VERGİSİ VE İŞ YERİ ÇTV İÇİN SON ÖDEME GÜNÜ 30 KASIM!

Antakya Belediyesi, emlak vergisi ve iş yerleri için çevre temizlik vergisi 2. taksitinin son ödeme tarihinin 30 Kasım 2021 olduğunu hatırlatarak vatandaşlara bilgilendirme yaptı.

Antakya Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: "Hizmetlerimizin temel kaynağı olan emlak vergisi ve iş yerleri çevre temizlik vergisi 2. taksit ödemeleri 30 Kasım 2021 tarihinde sona erecektir. Mükelleflerin, ödemelerini bu tarihe kadar gerçekleştirmeleri önemle rica olunur.

30 Kasım 2021 tarihinden sonra ödenecek emlak vergileri ve işyerlerine ait çevre temizlik vergilerine kanunen gecikme faizi uygulama zorunluluğu bulunmaktadır.

Mükelleflerin mağdur olmamaları ve cezalı duruma düşmemeleri için vergilerini 30 Kasım 2021 gününe kadar ödemeleri önemle duyurulur. Vatandaşlarımız vergilerini belediyemiz veznelerine nakit veya kredi kartı ile ödeyebilecekleri gibi e-belediye sistemi ile www. antakya. bel. tr internet sitesinden ve https://webportal. antakya. bel. tr/web/guest/2 adresinden ödeme yapabilirler. "

Yayın Tarihi :

29 Kasım, 2021

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