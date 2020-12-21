Emirdağ Belediyesi soğuk havalarda sokak hayvanlarını unutmadı
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Emirdağ Belediyesi soğuk havalarda sokak hayvanlarını unutmadı

21.12.2020 15:49 | Son Güncelleme: 21.12.2020 15:53
Emirdağ Belediyesi soğuk havalarda sokak hayvanlarını unutmadı

Afyonkarahisar Emirdağ Belediyesi soğuk havaların iyiden iyiye hissettirdiği son günlerde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.

Afyonkarahisar Emirdağ Belediyesi soğuk havaların iyiden iyiye hissettirdiği son günlerde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.

Emirdağ Belediyesi ekipleri soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için beslenme noktalarına yem ve mama dağıtımı yaptı. Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, sokak hayvanlarının aç kalmaması ve dondurucu soğuktan olumsuz etkilenmemeleri için ekiplerin kış boyunca çalışmalarının sürdüreceğini ifade etti. - AFYONKARAHİSAR

Emirdağ Belediyesi soğuk havalarda sokak hayvanlarını unutmadı
Emirdağ Belediyesi soğuk havalarda sokak hayvanlarını unutmadı
Emirdağ Belediyesi soğuk havalarda sokak hayvanlarını unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 15:53:40. #1.14#
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