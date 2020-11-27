Emir Topuk kimdir? Emir Topuk hayatı ve biyografisi! Emir Topuk kaç yaşında, nereli?
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Emir Topuk kimdir? Emir Topuk hayatı ve biyografisi! Emir Topuk kaç yaşında, nereli?

27.11.2020 08:25 | Son Güncelleme: 27.11.2020 08:29
Emir Topuk kimdir? Emir Topuk hayatı ve biyografisi! Emir Topuk kaç yaşında, nereli?

BURSA'da henüz 21 yaşındayken aldığı borçla butik restoran açan, daha sonra kuru fasulye projesi sayesinde işyerini büyüten Emir Topuk vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Emir Topuk kimdir?

BURSA'da henüz 21 yaşındayken aldığı borçla butik restoran açan, daha sonra kuru fasulye projesi sayesinde işyerini büyüten Emir Topuk (27),Anadolu'da ulaşabildiği tüm kuru fasulye tariflerini tek bir dükkanda topladı. Emir Topuk kaç yaşında, nereli? Emir Topuk hayatı ve biyografisi! Emir Topuk kimdir?

EMİR TOPUK KİMDİR?

Genç yaşta hizmet sektörüne atılan Emir Topuk, açacağı butik restoranın bir özelliğinin olmasını istedi. Ağabeyi İdris Topuk ile birlikte kuru fasulye üzerine yoğunlaşmaya karar veren Emir Topuk, Nilüfer ilçesinde butik restoran açtı. Burada 20 ayrı tarifle hazırladığı kuru fasulyeyi müşterileriyle buluşturan Topuk'un bu projesi birçok insanın dikkatini çekti. 2014 yılında 22 yaşındayken 9 masalı butik restorandan 90 masalı bir restorana geçiş yapan Topuk; kestaneliden simitliye, tahinliden ayvalıya birçok çeşitte kuru fasulyeyi müşterilerine sunuyor. Anadolu'da yapılan başka kuru fasulye tarifi bulduğu takdirde menüye ekleyeceğini belirten Topuk, "İstanbul'da aşçılık eğitimi aldım. 2 yıldan fazla 6 farklı restoranın mutfağında çalıştım. Bursa'ya dönüp kendi restoranımı açtım. 20 çeşit kuru fasulye pişiriyoruz. Anadolu'da kuru fasulye çok farklı çeşitlerde pişiriliyor. Anadolu göçlerden çok etkilenmiş ve kendi içinden de dışarıya göç vermiş. Kültür sürekli birbirine geçmiş durumda. Hal böyle olunca Anadolu'nun tüm zenginliği Bursa'da minyatür halinde duruyor. Bursa, Anadolu'nun tüm zenginliklerini içinde barındırıyor. Biz de Anadolu'nun tüm lezzetlerini tezgahımızda sergilemek için gece gündüz çalışıyoruz. Tokat yöresinde yaprak sarmasıyla pişiriyorlar. Bursa'da kestaneyle beraber pişiriyorlar. Balkan göçmenleri tavanlarda kuruttukları etlerle pişiriyorlar.Bursa nasıl ki Anadolu'nun minyatürü halinde, Anadolu mutfağının minyatürü de Bursa'daki bir lokantada olsun istedik" dedi.

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