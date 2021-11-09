Emir Sarıgül kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Emir Sarıgül son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Mustafa Sarıgül'ün ilk eşi olan Hülya Köksaloğlu'ndan olma oğludur. Emir Sarıgül, bir dönem Buket Aydın ile yaşadığı aşk ile gündem olmuştu. Şimdilerde ise ünlü şarkıcı Sibel Can ile birlikte. Yaşanan bu gelişmeler sonrası vatandaşlar internette en çok "Emir Sarıgül kimdir? Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül kaç yaşında, aslen nerelidir?" sorularını aratmaktadır. Emir Sarıgül ile ilgili detaylar haberimizde.

EMİR SARIGÜL KİMDİR?

Abdurrahman Emir Sarıgül, Mustafa Sarıgül'ün ilk eşi Hülya Köksaloğlu'ndan olma oğludur.

Emir Sarıgül 1981 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1985 yılında, henüz4 yaşında kanser hastası olan annesini kaybetmiştir. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlayan Emir Sarıgül, Fevziye Mektepleri Vakfı Özel Işık Lisesi'nde mezun olmuştur. Ardından Yeditepe Üniversitesi'ni kazanmıştır.

Yeditepe Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünü tamamladıktan sonra master eğitimi için İngiltere'ye gitmiştir. Londra'daki American Intercontinental University'de aldığı yabancı dil eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönmüştür. Emir Sarıgül, bu alanda kendinden sıkça söz ettirmiştir. Halen inşaat sektöründe faaliyet gösteren Maritza Şirketler Grubu'nun kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet